Россия запрещает иностранных роботов 4 3.12.2025, 11:13

Школам и вузам запретят закупать любую зарубежную робототехнику.

Минпромторг собирается запретить российским образовательным учреждениям закупать робототехнику иностранного производства. Об этом на форуме «Электроника России 2025» заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, пишут «Ведомости». По его словам, на данный момент школы и университеты на программах по робототехнике используют в основном иностранные устройства и софт, что сравнимо с обучением IT-студентов на Intel и Windows. Шпак назвал это «безумием», поскольку после выхода из университета кадры, обученные на иностранном софте и оборудовании, уезжают за границу, где пользуются спросом.

Чиновник дал поручение представителям робототехнической отрасли, соответствующим ассоциациям и университетам, а также ответственному за этот вопрос департаменту Минпромторга разработать дорожную карту по переводу образовательных программ на отечественную образовательную технику. «Покупать будете отечественное как миленькие и учить будете на отечественном. Заводы будут работать на отечественном — куда они денутся?» — сказал Шпак.

С марта 2025 года Минпромторг РФ обязал школы иметь оборудование для изучения робототехники, включая наборы для конструирования, роботы-манипуляторы и учебные беспилотники. Также программы по робототехнике есть в 93 вузах. При этом рынок соответствующей тезхники в России только развивается и не у всех иностранных решений есть аналоги, отмечает руководитель образовательного направления Technored Диана Меринова. По ее словам, процесс импортозамещения идет, но он не быстрый. Более того, есть вопрос с признанием произведенной в стране продукции российской.

На данный момент в системе госзакупок нет жесткого требования использовать исключительно отечественные робототехнические платформы — действует только общие правила приоритета российского софта и оборудования, говорит вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. Он также добавил, что у преподавателей уже сформировались компетенции и навыки работы на определенной платформе, а переход на отечественную потребует пересмотра учебных программ, обучения персонала и обновления лабораторной инфраструктуры.

В компании «Роботрека» заявили, что из-за импортной продукции предприятия отрасли «недозагружены заказами» и не могут планировать продажи. В связи с этим в компании поддержали инициативу Минпромторга. Использование роботов на российской компонентной базе и с отечественным программным обеспечением позволит со школы формировать целевой кадровый резерв для отечественной промышленности, говорит исполнительный директор АО «Корпорация роботов» Евгений Дудоров. Он пояснил, что выпускники, привыкшие работать с российскими технологиями, будут затем внедрять их на предприятиях, поддерживая цикл развития отрасли.

