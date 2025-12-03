В Бресте устроили парад со священником и детьми ради QR-кода 14 3.12.2025, 11:30

2,032

Фото: Наша Ніва

Школьников выстроили у стены, пока чиновники «торжественно» открывали табличку.

В Бресте в рамках проекта «Цифровая звезда» открыли очередную табличку с QR-кодом. На этот раз — под мемориальной доской маршала СССР Георгия Жукова, которая находится на входе в гимназию №6 в Южном микрорайоне, пишет BGmedia.

Фото: Наша Ніва

Школьников заставили стоять «по стойке смирно» во время открытия таблички

Обычной установки таблички с QR-кодом было мало, поэтому из этого сделали показушное мероприятие, назвав его памятным. В нем поучаствовали чиновники и, судя по фотографиям, местный священник. Зачем он там нужен, неизвестно.

А учеников гимназии вывели на улицу и выстроили в ряд. Две ученицы и вовсе стояли под табличкой по стойке «смирно». Видимо, охраняли.

Фото: Наша Ніва

Заместитель руководителя администрации Московского района Бреста Алла Ульяницкая заявила во время этого события, что «сохранение исторической памяти является одной из основ духовных и культурных традиций белорусского народа, которая обеспечивает неразрывную связь между прошлым и настоящим на пути мира и созидания».

Фото: Наша Ніва

В нормальной практике такие таблички устанавливаются спокойно и без лишнего шума. Это удобный способ узнать больше информации о человеке или каком-либо событии. Но в идеологическом порядке дня даже табличка становится поводом для протокольного ритуала.

Потому что нужно что-то открыть. И где-то отчитаться.

Фото: Наша Ніва

Брестчане, увидевшие в соцсетях эту новость и фотографии, не смогли сдержаться.

«Что-то я сначала подумал, что мемориальную доску новую повесили. А тут, оказывается, всего лишь табличку с QR-кодом снизу прикрутили к стене».

«Торжественное открытие таблички? Торжественное? Серьезно?»

Что за проект «Цифровая звезда»

«Цифровая звезда» — это проект БРСМ по оцифровке памятных мест как на территории Беларуси, так и по всему миру, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

По замыслу властей, проект направлен на «формирование духовно-нравственных, гражданских качеств личности, на развитие интереса и уважения к памятникам боевой славы, которые увековечили трагические и героические события прошлого».

Знаковым местам присваивают QR-код, через который можно перейти на сайт проекта с информацией о происходивших там событиях. Естественно, с точки зрения нынешних властей.

Известно, что до 3 мая 2024 года в Бресте открыли 15 таких табличек с QR-кодами. А с тех пор прошло полтора года. Можно представить, сколько за это время открыли еще.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com