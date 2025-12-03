В Бресте устроили парад со священником и детьми ради QR-кода

В Бресте устроили парад со священником и детьми ради QR-кода14
- 3.12.2025, 11:30
- 2,032
Школьников выстроили у стены, пока чиновники «торжественно» открывали табличку.
В Бресте в рамках проекта «Цифровая звезда» открыли очередную табличку с QR-кодом. На этот раз — под мемориальной доской маршала СССР Георгия Жукова, которая находится на входе в гимназию №6 в Южном микрорайоне, пишет BGmedia.
Школьников заставили стоять «по стойке смирно» во время открытия таблички
Обычной установки таблички с QR-кодом было мало, поэтому из этого сделали показушное мероприятие, назвав его памятным. В нем поучаствовали чиновники и, судя по фотографиям, местный священник. Зачем он там нужен, неизвестно.
А учеников гимназии вывели на улицу и выстроили в ряд. Две ученицы и вовсе стояли под табличкой по стойке «смирно». Видимо, охраняли.
Заместитель руководителя администрации Московского района Бреста Алла Ульяницкая заявила во время этого события, что «сохранение исторической памяти является одной из основ духовных и культурных традиций белорусского народа, которая обеспечивает неразрывную связь между прошлым и настоящим на пути мира и созидания».
В нормальной практике такие таблички устанавливаются спокойно и без лишнего шума. Это удобный способ узнать больше информации о человеке или каком-либо событии. Но в идеологическом порядке дня даже табличка становится поводом для протокольного ритуала.
Потому что нужно что-то открыть. И где-то отчитаться.
Брестчане, увидевшие в соцсетях эту новость и фотографии, не смогли сдержаться.
«Что-то я сначала подумал, что мемориальную доску новую повесили. А тут, оказывается, всего лишь табличку с QR-кодом снизу прикрутили к стене».
«Торжественное открытие таблички? Торжественное? Серьезно?»
Что за проект «Цифровая звезда»
«Цифровая звезда» — это проект БРСМ по оцифровке памятных мест как на территории Беларуси, так и по всему миру, связанных с событиями Великой Отечественной войны.
По замыслу властей, проект направлен на «формирование духовно-нравственных, гражданских качеств личности, на развитие интереса и уважения к памятникам боевой славы, которые увековечили трагические и героические события прошлого».
Знаковым местам присваивают QR-код, через который можно перейти на сайт проекта с информацией о происходивших там событиях. Естественно, с точки зрения нынешних властей.
Известно, что до 3 мая 2024 года в Бресте открыли 15 таких табличек с QR-кодами. А с тех пор прошло полтора года. Можно представить, сколько за это время открыли еще.