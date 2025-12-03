Sky News: Миссия Уиткоффа в РФ закончилась провалом 8 3.12.2025, 11:43

4,234

Стив Уиткофф

Туристический визит, а не путь к миру.

Переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле 2 декабря, похоже, не приблизили завершение российско-украинской войны. О безрезультатных переговорах рассказал московский корреспондент Sky News Айвор Беннет.

По его словам, в Москве посланцев Трампа встречали как VIP-персон. Для них россияне организовали кортеж из аэропорта и обед в «мишленовском» ресторане. Также Уиткофф и Кушнер успели погулять на Красной площади.

«Казалось, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер шли скорее туристической тропой, чем путем к миру», – отметил Беннет.

«Спустя более шести часов после прибытия в Россию они наконец приступили к делу в Кремле. И к тому моменту уже стало ясно, что единственное, ради чего они приехали в Москву, им там не предложат: согласие России на их последний мирный план», - добавил журналист.

Корреспондент Sky News заявил, что Россия хочет вернуться 28-пунктному мирному плану, который учитывает требования Москвы. И в Кремле уверены, что имеют право диктовать условия из-за ситуации на поле боя.

«Не случайно, что накануне визита делегации США в Москву Россия объявила о якобы захвате Покровска, ключевой стратегической цели в Донецкой области. Это было послание, призванное утвердить доминирование России и, как следствие, усилить ее требования, а не ослабить их», – говорится в материале.

Беннет также назвал еще одну причину, по которой Путин не собирается идти на любые компромиссы. Он может считать, что интересы США и России совпадают. И Москва, и Вашингтон, по убеждению диктатора, стремятся к установлению более тесных отношений между двумя странами, что может произойти только после окончания войны.

«В ходе этого процесса США раз за разом занимали позицию, благоприятствующую Москве. То, как ведутся эти переговоры, — лишь последний пример. Американцы заставляют украинцев приезжать к ним – сначала в Женеву, потом во Флориду. Что касается Москвы, то здесь всё наоборот. Уиткофф рад проделать долгий ночной путь, а затем долго ждать аудиенции у Путина. Снова и снова в этом процессе США по умолчанию занимают позицию, которая благоприятствует Москве», - отмечает Беннет.

«Все это создает впечатление, что, когда дело касается России, США предпочитают умиротворять, а не оказывать давление», - добавил он.

По данным Кремля, Россия и США договорились не разглашать подробности вчерашних переговоров в Москве.

«Сомневаюсь, что Владимир Зеленский полон надежд», - резюмировал корреспондент.

