3 декабря 2025, среда
  • Кирилл Мартынов
  • 3.12.2025, 11:50
  • 4,378
Путин снова играет в императора

Диктатор в форме охранника «Пятерочки» грозит ЕС войной.

Накануне миротворческой встречи с Уиткоффом в Кремле, Путин выступил на инвестиционном форуме ВТБ с обнадеживающими инвесторов заявлениями. Евросоюз, сообщил он, мешает переговорному процессу с администрацией Трампа, а если что РФ готова воевать с Европой хоть сейчас, но, конечно, если та сама нападет первой. А если Украина будет топить нефтяные танкеры, то он, Путин, «отрежет ее от моря».

Перед этим, надев традиционную форму охранника «Пятерочки», Путин заслушал очередной доклад главы Генштаба Герасимова о взятии Покровска и пригласил журналистов, в том числе украинских, в Купянск: вероятно, восхититься его новыми владениями. Украинская журналистка Виктория Рощина, надо помнить, уже любовалась владениями Путина, после чего ее обезображенный труп вывезли из СИЗО-2 Таганрога.

В этом приподнятом настроении диктатор с опозданием на три часа начал встречу с советником Уиткоффом. Ясно, что он ждет капитуляции Украины, раздела мира с Трампом и желательно распада Евросоюза, где у него столько друзей. Такая переговорная позиция.

Параллельно в России развиваются некоторые социальные процессы. Народ сплотился в легальной ненависти к Ларисе Долиной. Глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин оказался под судом за растрату, после чего записался на СВО и одновременно занес военкому 3 млн рублей, чтобы его признали негодным к службе, после чего попал под новое уголовное преследование (но и из него, понятное дело, есть выход).

Член комитета Госдумы по развитию малого и среднего бизнеса Наталья Полуянова пообещала, что участникам войны начнут с 1 января раздавать по 350 тысяч рублей с целью ведения предпринимательской деятельности. Это чиновники надеются откупиться от возможных социальных последствий войны и одновременно превращают СВОшников в микродолиных.

Фактически разложение бюрократии и судебной системы завершено, трехнедельная кампания по покорению «киевского режима» обернулась глубоким перерождением госаппарата в РФ, где теперь воруют, чтобы убивать, и убивают, чтобы украсть больше.

Скоро пойдет пятый год войны, и у этого государства нет реверса. Оно не сможет вернуться к нормальному режиму существования без демонтажа политического режима.

Отсюда, чтобы ни в коем случае не заканчивать начатое, потому что как раз после войны для диктатуры наступит ситуация пугающей неопределенности, Путин делает заявления о будущей войне с Европой.

Кирилл Мартынов, Telegram

