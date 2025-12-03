«Белавиа» устроила краткую распродажу билетов 2 3.12.2025, 11:54

Куда можно улететь?

Авиакомпания «Белавиа» объявила о старте ограниченной по времени акции. Пассажирам предлагают приобрести билеты по специальному тарифу на ряд популярных направлений.

Приобрести билеты по сниженным ценам можно исключительно на официальном сайте авиакомпании в период до 3 декабря включительно.

Направления и цены «туда и обратно»

По акции доступны перелеты из Минска в несколько городов:

Санкт-Петербург (Россия) – от 288 рублей

Астана (Казахстан) – от 596 рублей

Кутаиси (Грузия) – от 639 рублей

Батуми (Грузия) – от 656 рублей

Алматы (Казахстан) – от 735 рублей

Важные условия акции

Пассажиры могут оформить как билеты в оба конца, так и перелет только в одну сторону.

Путешествовать по «Промо»-тарифу можно до 23 декабря 2025 года.

Количество билетов по специальной цене ограничено.

