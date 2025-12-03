«Белавиа» устроила краткую распродажу билетов

«Белавиа» устроила краткую распродажу билетов2
- 3.12.2025, 11:54
Куда можно улететь?
Авиакомпания «Белавиа» объявила о старте ограниченной по времени акции. Пассажирам предлагают приобрести билеты по специальному тарифу на ряд популярных направлений.
Приобрести билеты по сниженным ценам можно исключительно на официальном сайте авиакомпании в период до 3 декабря включительно.
Направления и цены «туда и обратно»
По акции доступны перелеты из Минска в несколько городов:
Санкт-Петербург (Россия) – от 288 рублей
Астана (Казахстан) – от 596 рублей
Кутаиси (Грузия) – от 639 рублей
Батуми (Грузия) – от 656 рублей
Алматы (Казахстан) – от 735 рублей
Важные условия акции
Пассажиры могут оформить как билеты в оба конца, так и перелет только в одну сторону.
Путешествовать по «Промо»-тарифу можно до 23 декабря 2025 года.
Количество билетов по специальной цене ограничено.