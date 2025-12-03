В Дании началось строительство украинского оборонного завода 3.12.2025, 12:03

1,202

Впервые в истории НАТО.

В Дании официально началось строительство завода украинской компании Fire Point, которая выпускает ракеты «Фламинго». Ранее еще ни одна страна НАТО не разрешала украинскому оборонному предприятию разместить производство на своей территории, пишет BILD.

По данным BILD, завод украинской компании Fire Point построят в небольшом городе Войенсе на юге Дании. Строительство этого предприятия уже официально началось.

Ожидается, что компания Fire Point на своем датском заводе будет изготавливать твердое топливо для дальнобойных ракет «Фламинго». Эти ракеты, кстати, разработали инженеры компании Fire Point. На данный момент это самое дальнобойное украинское оружие.

«Фламинго» может уничтожить наземную цель на дистанции до 3000 км. При этом ее боевая часть весит более 1000 кг. В Украине сейчас такой завод построить невозможно, вернее, возможно, но российские оккупанты, скорее всего, сразу же его уничтожат. В связи с этим приняли решение построить новое предприятие за рубежом.

Летом 2025 года Дания и Украина подписали соглашение, которое открыло путь к размещению на датской территории украинских оборонных предприятий. Дания таким образом стала первой страной НАТО, которая разрешила Украине организовать оборонное производство на своей территории.

Мало того, Дания выделит 500 млн датских крон для того, чтобы украинские оборонные предприятия строили свои заводы на ее территории. Копенгаген считает, что сотрудничество с Украиной будет способствовать безопасности.

Украинская компания Fire Point разработала ракеты «Фламинго» несколько месяцев назад. Считается, что их первое применение произошло весной 2025 года. Серийное производство ракет «Фламинго» должно стартовать в декабре текущего года или в начале 2026 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com