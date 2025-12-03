Путин дрогнул

Путин дрогнул3
- Аббас Галлямов
- 3.12.2025, 12:12
Сигналы из Кремля свидетельствует о дефиците уверенности.
Российский источник (по всей видимости это был Ушаков) рассказал NBC о тех пунктах требований Москвы, по которым она на уступки ни в коем случае не пойдет. Мол, вынь – да положь. Среди этих требований – признание аннексированных территорий не только американцами, но и Европой.
Удивительно, но эта же самая Москва требует исключить Европу из переговорного процесса. Чего-то от Европы добиваться, но при этом отказываться ее слушать – это, конечно, очень логично.
Выглядит как блажь и самодурство.
Путинское требование обязательного признания российских территориальных приобретений другими государствами содержит в себе элемент неуверенности в том, что указанные территории удастся удержать. Нет в этом самодостаточности. Нет уверенности в будущем.
Если ты такой дерзкий, что наплевав на мнение международного сообщества, начинаешь войну, чтобы эти земли захватить, то почему вдруг сейчас это мнение стало для тебя важно? В какой именно момент и почему произошло это изменение?
Мы все знаем, что когда Путин уверен в своих силах, ему нет дела до того, что другие думают об его действиях. Рефлексия по указанному поводу свидетельствует о дефиците уверенности.
Аббас Галлямов, «Телеграм»