Белорусский рынок жилья лихорадит 3.12.2025, 12:19

1,206

Эксперт прогнозирует дальнейшее сокращение продаж.

Резкий рост цен на вторичное жилье в 2025-м привел к заметному охлаждению спроса. По итогам года количество сделок в Минске будет примерно на 15% ниже, чем в прошлом году. В целом по стране также ожидается снижение этого показателя, пишет издание Myfin.by.

Что влияло на цены и спрос

В 2025 году вторичный рынок жилья наглядно показал, что рост цен неизбежно сталкивается с ограниченной платежеспособностью покупателей. В результате число сделок в Минске сократится примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Если в 2024 году их было зарегистрировано 22 427, то в 2025-м ожидается около 19 тыс. Похожая динамика наблюдается и по стране в целом: вместо 64 253 сделок в 2024-м прогнозируется около 54 000 в 2025-м, объяснил изданию директор агентства недвижимости «Эксперт» Павел Астапеня.

«Ключевой тренд 2025 года — взрывной рост цен на рынке купли-продажи жилья в Минске, аналогов которому (по крайней мере, с середины 2000-х годов) в истории Беларуси не наблюдалось», отметил эксперт по рынку недвижимости.

В начале 2025 года средняя цена «квадрата» в Минске была около 1650 долларов, а к декабрю поднялась до примерно 2 тыс. долларов — самого высокого уровня с конца 2008-го. За год стоимость выросла минимум на 21%, и сопоставимый рост зафиксирован в ценах реальных сделок.

Одной из причин этого он назвал устойчивость курса рубля к доллару. А также уменьшение числа предложений на рынке. По разным оценкам, оно снизилось на 40%, причем по всем сегментам.

Третья причина — это то, что ставки по кредитам на строительство жилья были ниже, чем при покупке на вторичном рынке. Но ее частично перекрывал сильный рост цен на квартиры.

Чего ждать на рынке дальше

«При сохранении текущего уровня цен на рынке недвижимости количество сделок, возможно, будет падать. Дальнейший же рост цен приведет к существенному сокращению продаж (до 1000 сделок в месяц)», — считает эксперт.

Это связано не только с ценами, но и с ростом объема доплаты за улучшение жилья. Переход с «однушки» на «двушку» в Минске стал стоить вдвое дороже, чем раньше.

Увеличение количества предложений, например, в связи с застройкой района Зеленый Бор позволит ослабить давление на рынок с точки зрения цены.

«Потенциальное увеличение числа предложения по аренде также позволит скорректировать ценовую ситуацию на рынке купли-продажи в сторону приемлемого баланса цен и покупательной способности. Другое дело, что все эти умозаключения не означают, что ситуация на рынке стабилизируется одномоментно. Скорее всего, поиск баланса на рынке будет происходить на протяжении всего 2026 года», — заключает эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com