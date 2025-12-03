Еще одна минчанка осталась без квартиры и денег 1 3.12.2025, 12:48

Что случилось?

Телефонные мошенники продолжают наживаться на доверчивых белорусах. На этот раз жертвой стала 76-летняя минчанка, которая, следуя указаниям звонивших, лишилась не только накоплений, но и квартиры, сообщили в Следственном комитете.

В августе пенсионерке, отдыхавшей у родственников в Оршанском районе, позвонили «сотрудники оператора связи», а затем и правоохранительных органов и под предлогом «перерегистрации договора» выманили у женщины персональную информацию. Затем они убедили ее установить приложение удаленного доступа и сообщили, что ее данные якобы используются преступниками.

Под видом «помощи в спецоперации» аферисты заставили пенсионерку открыть счет и положить туда свои накопления — 9000 рублей. Позже мошенники заявили, что ее квартира в Минске якобы выставлена мошенниками на продажу, и «посоветовали» спасти имущество быстрым оформлением сделки.

В течение трех месяцев женщина полностью следовала их инструкциям, будучи уверенной, что помогает в задержании преступников. После продажи жилья она передала курьеру почти $63 000, полученные от сделки купли-продажи.

Когда родственники узнали о происходящем, они настояли на обращении в правоохранительные органы. Следователи допросили потерпевшую, изучили ее мобильный телефон, переписку с мошенниками приобщили к материалам дела.

Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас следствие устанавливает причастных к преступлению.

