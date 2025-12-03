«А будет в окошке гражданство Франции?»2
Посольства Франции и Швейцарии превратили свое здание в гигантский адвент-календарь.
В Минске нашли самый большой «адвент-календарь», открывать окошки в котором смогут все жители города и гости столицы. Ежедневно, вплоть до самого католического Рождества получать маленький сюрприз, пусть и не материальный, сможет каждый, кто окажется вечером в центре Минска, пишет Telegraf.news.
Организовать необычный «адвент-календарь» решило посольство Франции в Минске и отделение посольства Швейцарской Конфедерации. Дипмиссии этих двух европейских государств располагаются в одном из зданий на столичной площади Свободы, напротив здания городской ратуши. В своеобразный адвент-календарь дипломаты решили превратить именно само здание.
Каждый вечер, с 1 по 24 декабря, в одном из окон здания будут загораться праздничные картинки с рождественскими сюжетами - такой милый подарок горожанам, пусть не материальный, который не унесешь с собой в кармане, но точно создающий праздничную атмосферу.
По словам белорусского блогера Павла Крамаря, известного под ником Мерзкий Кокобай, в рождественский сочельник, 24 декабря, «откроют» все окошки, так что тем, кому не с руки каждый день наведываться в центр города, «открыть» для себя самый большой адвент-календарь Минска можно одним махом.
Судя по комментариям под видео, сама идея белорусам понравилась, но многие с долей юмора выразили робкую надежду на более материальные сюрпризы дипломатического адвент-календаря.
«А будет в окошке гражданство Франции???» - задал вопрос один из зрителей.
