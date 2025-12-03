Белоруску в костюме снежной королевы выгнали из минского ТЦ 8 3.12.2025, 13:18

7,502

Якобы она «собирает толпы».

Белоруску в костюме снежной королевы выгнали из минского ТЦ «Галерея». Минчанка нарядилась в костюм, чтобы попозировать возле статуи снежной королевы, установленной в этом торговом центре.

Сходство оказалось поразительным. Ее мнгновенно начали фотографировать. Охрана сразу же выгнала белоруску, заявив, что та собирает толпы. Пользователи соцсетей негодуют. В комментариях белорусы призывают отменить этот ТЦ как российскую артистку Ларису Долину.

