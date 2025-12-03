закрыть
Белоруску в костюме снежной королевы выгнали из минского ТЦ

8
  • 3.12.2025, 13:18
  • 7,502
Белоруску в костюме снежной королевы выгнали из минского ТЦ

Якобы она «собирает толпы».

Белоруску в костюме снежной королевы выгнали из минского ТЦ «Галерея». Минчанка нарядилась в костюм, чтобы попозировать возле статуи снежной королевы, установленной в этом торговом центре.

Сходство оказалось поразительным. Ее мнгновенно начали фотографировать. Охрана сразу же выгнала белоруску, заявив, что та собирает толпы. Пользователи соцсетей негодуют. В комментариях белорусы призывают отменить этот ТЦ как российскую артистку Ларису Долину.

@charter97.org Снежную королеву выгнали из минского ТЦ #минск #беларусь #новости #тц #галерея #снежнаякоролева #город #обсуждение #тренд #viral ♬ оригинальный звук - Хартия97

