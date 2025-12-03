В Новополоцке открытым пламенем горела больница 3.12.2025, 13:35

1,610

иллюстративное фото

Пожар тушили 14 машин МЧС.

В Новополоцке горела городская больница. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар в новополоцком медучреждении случился 3 декабря. В дежурную службу МЧС сообщили о возгорании на третьем этаже в здании городской больницы.

Когда прибыли подразделения пожарных, на месте уже наблюдалось открытое горение. Пожар возник в подсобном помещении больницы.

До прибытия спасателей МЧС персонал горбольницы эвакуировал 24 детей. Также были эвакуированы 11 работников медучреждения.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. К счастью, никто не пострадал.

- На месте происшествия работали 14 единиц техники МЧС, - прокомментировали в пресс-службе.

Причину пожара еще предстоит установить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com