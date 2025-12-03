закрыть
3 декабря 2025, среда, 14:35
В Новополоцке открытым пламенем горела больница

  • 3.12.2025, 13:35
  • 1,610
В Новополоцке открытым пламенем горела больница
иллюстративное фото

Пожар тушили 14 машин МЧС.

В Новополоцке горела городская больница. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар в новополоцком медучреждении случился 3 декабря. В дежурную службу МЧС сообщили о возгорании на третьем этаже в здании городской больницы.

Когда прибыли подразделения пожарных, на месте уже наблюдалось открытое горение. Пожар возник в подсобном помещении больницы.

До прибытия спасателей МЧС персонал горбольницы эвакуировал 24 детей. Также были эвакуированы 11 работников медучреждения.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. К счастью, никто не пострадал.

- На месте происшествия работали 14 единиц техники МЧС, - прокомментировали в пресс-службе.

Причину пожара еще предстоит установить.

