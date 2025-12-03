закрыть
«Я вам, мужики, все расскажу»: пленные россияне выболтали военные тайны РФ

  • 3.12.2025, 13:46
  • 3,986
Оккупантов в Покровске взял в плен украинский полк «Скала».

2 декабря 425-й Отдельный штурмовой полк ВСУ "Скала" отчитался об уничтожении двух групп российских военных в Покровске.

Штурмовики получили от разведчиков сообщение о том, что захватчики окопались на одной из позиций. Трое бойцов «Скалы» выдвинулись на выполнение задания: вражеский окоп забросали гранатами, а затем двух противников уничтожили из стрелкового оружия.

Видео выполнения спецопераций опубликовали на странице полка «Скала» в соцсети X.

Украинским штурмовикам вскоре сообщили, что российские военные закрепились на другой позиции. Сначала на их головы осуществил сброс дрон-бомбер, затем в бой вступили штурмовики «Скалы», ликвидировав одного и взяв в плен двух оккупантов.

«Я вам, мужики, все поэтапно, по мелочи расскажу, как у нас все происходит», - пообещал украинским военным один из пленных.

Удалось выяснить, что российские захватчики из 1441-го полка «Алтай», базирующегося в Самарской области в воинской части 95382. В Украине «Алтай» сначала находился в Новопетровке, затем в Селидово, а оттуда их отправляли в Покровск.

