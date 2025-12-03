Генсек НАТО высмеял военный кураж Путина 1 3.12.2025, 13:58

2,598

Марк Рютте

«Видели его в военной форме, но достаточно далеко от фронта».

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не будет комментировать угрозы российского диктатора Путина Европе.

Об этом он сказал перед началом заседания Совета министров иностранных дел НАТО, передает «Укрінформ».

«Я не собираюсь реагировать на все, что говорит Путин. Позавчера мы видели его в военной форме, одетым как солдат, но не на передовой, а довольно далеко от фронта», - заявил Рютте.

По словам генсека НАТО, сегодня министры обсудят способы «сохранить Украину как можно более сильной в продолжающейся борьбе, а также иметь сильнейшую позицию, когда мирные переговоры действительно начнут происходить».

Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в «саботаже мирного процесса». Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что «не стремится к войне с Европой», но в то же время пригрозил: «Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com