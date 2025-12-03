И это как раз очень хорошо Виталий Портников

3.12.2025, 14:13

2,080

Виталий Портников

Чем на самом деле закончилась встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным.

Как и следовало ожидать, «челночная дипломатия» Уиткоффа и Кушнера привела к их публичному позору. Вместо того, чтобы встретиться с Зеленским в Европе и передать ему предложения Путина — которых, конечно, просто нет — пара дельцов отправилась в Вашингтон жаловаться Трампу, что их ткнули лицом в дерьмо. Надеюсь, что хотя бы путинское.

Произошло это потому, что Трамп, как всегда, неверно прочитал сигналы Путина, а Уиткофф с его некомпетентностью и жадностью ему помог ошибиться. И оба втянули в это безнадежное дело Кушнера, который привык появляться в момент успеха — и тут такой семейный облом.

И это как раз очень хорошо. Вот где главная ошибка Путина в этом раунде — посмеяться над семьей Трампа и дать американскому президенту возможность проснуться.

Если, конечно, Трамп захочет воспользоваться такой возможностью.

Виталий Портников, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com