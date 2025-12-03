Три вещи, которые занимают все мысли Сэма Альтмана 3.12.2025, 14:26

Сэм Альтман

Деньги, безопасность и Google.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман столкнулся сразу с тремя нарастающими проблемами — давлением со стороны инвесторов, недовольством пользователей ChatGPT и серьезной конкуренцией со стороны Google. Источники сообщают, что именно это побудило его объявить внутри компании «красный код» и потребовать ускорить улучшение ChatGPT, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Деньги.

OpenAI недооценила, насколько массовым станет использование ChatGPT — и насколько дорогими будут обучение и поддержка модели. Ранее расходы частично покрывало партнерство с Microsoft, но после его пересмотра компании приходится искать новые источники доходов.

Особенно остро это ощущается на фоне планов OpenAI вложить до $1,4 трлн в инфраструктуру. Когда Альтмана спросили о реализуемости таких цифр, он стал заметно раздражен. Тем временем рынок тревожат слухи о долговой нагрузке отрасли и признаках «пузыря».

Безопасность и недовольство пользователей.

Альтмана удивило, что люди начали использовать ChatGPT как психолога и романтического собеседника. На фоне исков от семей, чьи близкие получили вредные советы, компания ввела родительский контроль и дополнительные ограничения. Однако это не сняло волну критики.

Запуск модели GPT-5 оказался неровным: пользователи назвали ее «лоботомией GPT-4o» и обвинили OpenAI в чрезмерной опеке.

Google Gemini.

Главная угроза — стремительный рост Google. Gemini 3 Pro получил высокие оценки, а некоторые бизнес-лидеры уже заявляют, что «не вернутся к OpenAI».

Скачивания приложения Gemini стремительно приближаются к ChatGPT, а рыночная доля удвоилась за год.

