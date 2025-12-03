Американский медик из полка Калиновского: Белорусы – очень сильные люди 3.12.2025, 14:42

Рима Жюрайтис

Фото из личного архива

История о смелости, вере и цели жизни.

Рима Жюрайтис оставила жизнь в США и спасает солдат в Украине. Финансовый офис она променяла на зрелище разорванных конечностей и внутренностей. Иногда всё, чего она хочет, — это горячий душ. Но возвращаться к гражданской жизни Рима планирует только, когда закончится война, передает «Радыё Свабода».

Сейчас или никогда

Недавно полк Калиновского презентовал на своих страницах в социальных сетях боевого медика Stitch (stitch с английского языка — «шов»), которая служит у них. В гражданской жизни женщину зовут Рима Жюрайтис (Rima Ziuraitis). Ей 37 лет.

Рима до 2022 года жила в США, работала в финансовой сфере. После начала полномасштабного вторжения России в Украину она уволилась и поехала на войну. Говорит, что решение приняла легко: сейчас или никогда.

«Никаких колебаний. Я знала: это то, что мне нужно будет сделать. И я была очень твердо настроена. Я никогда не сомневалась. Сделала бы я это снова? Да, без колебаний», — говорит она.

Собеседница отмечает, что для нее война началась не в 2022 году, как для многих волонтеров, а в 2014-м, когда Россия оккупировала Крым. Рима — литовка по происхождению. Ее прабабушки и прадедушки родом из Литвы. Она внучка военных беженцев времен Второй мировой войны. Рима замечает, что Россия захватила ее страну также.

С 2014 года девушка стала активно сотрудничать с украинской общиной в США, выходила на митинги, чтобы отстаивать сохранение суверенитета Украины. В 2022 году она возглавила неправительственную организацию, которая оказывала нелетальную военную и медицинскую помощь. Примерно через год Рима поняла, что есть потребность в медиках, и решила кардинально поменять свою профессиональную сферу.

«Я всегда хорошо ладила с людьми, помогала им. Я очень забочусь о здоровье и безопасности людей, много лет ухаживала за своей бабушкой. Поэтому для меня это был довольно легкий переход. Я влюбилась в медицину», — объясняет она смену профессии.

Фото из личного архива

Подготовка на боевого медика заняла около восьми месяцев — хотя учиться медики никогда не перестают, замечает собеседница. Сначала она работала инструктором тактической медицины. Сейчас в полку Калиновского ее основная работа — помощник хирургов и медсестер на стабилизационном пункте (нечто наподобие госпиталя). Иногда она также работает на медэваке — специальной машине, которая перевозит раненых с места боевых действий в стабилизационный пункт.

«Записалась и оказалась в полку Калиновского»

Связей с Беларусью у Римы раньше было немного. В полк Калиновского она попала благодаря своему другу из полка Калиновского, который прошел один из ее медицинских курсов. Он сообщил, что в их подразделении есть вакансия медика.

«Я записалась и так оказалась в полку Калиновского», — подытоживает собеседница.

В 2020 году Рима участвовала в митингах белорусов в Чикаго против режима Лукашенко. Говорит, что знала ранее несколько выражений по-белорусски. На просьбу вспомнить что-то говорит: «Жыве Беларусь!».

«Люди, с которыми я протестовала, — замечательные. И, конечно, люди, с которыми я служу, также прекрасные. Я люблю свою команду. Глубоко уважаю людей, которые борются за свободу, рискуя собственными силами. Поэтому я глубоко уважаю белорусов, с которыми служу. Сильные люди. Очень сильные люди», — говорит она.

Рима говорит, что у нее на войне никогда не было такого момента, когда она думала вернуться в гражданскую жизнь.

«Я боялась. Если вы не боитесь, значит, что-то не так. В этой работе всегда есть элемент страха. Мой наибольший страх — это проблемы с беспилотниками FPV. Они преследуют наши медицинские эвакуаторы, стабилизационные пункты. Россияне всегда находят новые способы охоты на людей», — честно говорит Рима.

Она говорит, что никогда, даже когда рядом работало много артиллерии, у нее не было мыслей: «Еду домой, это для меня слишком». Вместо этого ее мысли переключались на вопросы: «Что я могу сделать, кому могу помочь и кому что нужно?».

Фото из личного архива

«Самое трудное для меня — страдания раненых солдат. Это меня невероятно огорчает. Дело не в физической травме, не в крови и внутренностях — это часть моей работы, это не то, чего я боюсь: мне тяжело наблюдать за тем, как люди страдают», — говорит боевой медик.

Рима отмечает, что стремится облегчить их страдания. Также старается заботиться о себе в этих условиях.

«Чрезвычайно важно поговорить с кем-то, будь то психотерапевт или священник. Когда вы переживаете трудное время, у многих появляется посттравматическое стрессовое расстройство. Ко мне также приходят поговорить солдаты. Когда ты перестаешь разговаривать с людьми, думаю, это менее здорово. Основная идея — всегда быть рядом с кем-то, когда они нуждаются в тебе, а когда тебе кто-то нужен, найти, с кем можно поговорить и кому ты доверяешь», — говорит она.

В заботе о себе Рима также много пишет в дневники.

«Это помогает выбросить все из головы на бумагу», — говорит собеседница.

Также она продолжает делать мелкие дела, которые делала до войны, например, вяжет шапки — как хобби.

Первый раненый

Stitch рассказала о своем первом раненом. Она дежурила ночью на стабилизационном пункте. Привезли человека в довольно критическом состоянии. Похоже, он наступил на мину.

«Одна нога была совсем неузнаваема. Хирурги решили сделать частичную ампутацию. Я заметила, что солдат все еще не спал и был очень спокоен. Он не кричал, они обычно этого не делают. Тех, кто кричал, у нас было всего несколько», — вспоминает медик.

Рима начала разговаривать с раненым, чтобы он знал, что он не один. Теперь она так делает и с другими пациентами. Говорит им несколько фраз по-украински, которые знает.

«Я тогда спросила: «У вас все в порядке?» Он услышал, что я разговариваю по-английски, и спросил: «Как вас зовут?» Я была шокирована. Я этого не ожидала. Я посмотрела на него и сказала: «Меня зовут Рима». Я взяла его за руку. Он сказал: «Меня зовут Александр». Мы вылечили ему ноги. Но это был момент, который я никогда не забуду, потому что он был такой спокойный и просто нуждался, чтобы кто-то был рядом», — делится воспоминанием собеседница.

Это утешение для людей в худший день их жизни, считает Рима. А также утешение для нее самой, что она сделала что-то, чтобы помочь кому-то пережить трудное время.

У Римы еще не умирали пациенты, которых она спасала. Но несколько раз она сталкивалась с уже погибшими солдатами.

«Мы обрабатываем наших погибших. Этот момент для меня всегда очень грустный, но в то же время я чувствую облегчение, потому что они больше не страдают. Как медики мы знаем, что не можем спасти всех, но будем бороться как черти, чтобы попытаться спасти. Поэтому мы всегда будем думать, могли бы мы сделать что-то еще, даже если ничего невозможно сделать», — признается она.

В те дни, когда она сталкивается со смертью, делится Stitch, она больше времени проводит в тишине, в размышлениях, думает о покойнике, его семье.

«Когда у нас такая ситуация, мы стараемся работать чуть больше для раненых, которые приходят к нам в этот день, чтобы убедиться, что это не повторится… Я много думаю. Я всегда в своей голове, большую часть времени. Мои друзья спрашивают: «Где ты?» А я сижу просто там», — показывает она на голову.

Рима говорит, что много плачет на войне, в последнюю неделю тоже.

«Думаю, это человеческая реакция, особенно когда мы теряем своих друзей. Многих моих друзей убили. Это переживание никогда не станет легче. Все равно больно каждый раз», — признается она.

«Бывают дни, когда я просто хочу горячий душ»

Основной язык общения у Римы — английский. Но она выучила украинский алфавит, чтобы читать, особенно названия лекарств, наборов для процедур, и уже много понимает по-украински, хотя ей еще сложно говорить на этом языке.

«Мне нужно уметь распознавать эти слова и их значение, чтобы я могла передавать хирургам то, что они просили», — объясняет она.

Некоторые медики в подразделении говорят по-английски. Рима слышит, как они учат ее родной язык через Duolingo. Она через это же приложение учит их родной язык.

Фото из личного архива

Оставаться женщиной на войне сложно, считает Рима. Это зависит от того, где человек находится, и от его роли на войне.

«Иногда в городах на передовой есть места, куда можно пойти сделать маникюр, подстричься. Когда у меня перерыв, я иду красить волосы. Думаю, это больше потому, что ты женщина в окружении, где доминируют мужчины. Забота о себе — это про ваши приоритеты. Если вы сделаете это приоритетом, вы найдете способ сделать маникюр, прическу», — размышляет она.

Она говорит, что чаще выглядит так, как во время нашего разговора, с заплетенной косой. Ходит делать маникюр, чтобы отдохнуть. Заботиться о себе даже на войне в этом плане — нормально, считает Рима.

«Если мы перестаем заботиться о себе, это хуже сказывается на нашем моральном духе», — убеждена она.

На войне она научилась ценить проточную горячую воду, электричество и комфортные туалеты.

«Проточная вода — моя любимая вещь. Я пережила много ситуаций, когда у нас не было проточной воды и электричества, и облегчение, которое я чувствую, как только попадаю в место, где они есть, прекрасно. Уличные туалеты не имеют никакого шарма. Нет ничего положительного, что можно сказать про уличный туалет. Но, знаете, вы с этим справляетесь, и это жизнь. Я приехала из Америки, где у нас нет таких проблем, но я быстро адаптировалась», — говорит она.

Преодолевать такие сложности ей помогает мысль о ее миссии, а также то, что так будет не всегда.

«Ты ворчишь и жалуешься, потому что бывают дни, когда — да — я просто хочу горячий душ. Но, знаете, это не навсегда», — говорит собеседница.

«Жизнь может быть очень короткой»

Рима признается, что сейчас на войне у нее нет цели создавать семью и воспитывать детей, хотя она не исключает, что что-то может измениться.

«Мои цели сейчас немного другие. Я сейчас чрезвычайно сконцентрированная на своей работе. Мне нравится моя жизнь… У нас есть коллеги по команде, которые счастливо женаты, и они любят свою жизнь. Есть много людей, которые находят любовь. Думаю, это замечательно. Очень поддерживаю этих людей. Я верю в любовь. Важно не упускать возможность. Но для меня быть женой и матерью не главный приоритет сейчас», — замечает она.

Она говорит, что никогда не думала уехать с войны. Вернуться к мирной жизни она думает только тогда, когда Украина победит в войне. Она хотела бы и дальше, также в гражданской жизни, работать медиком, поступить учиться на медицинское направление. В какой стране она будет дальше жить, Рима пока не знает.

«Не знаю, что ждет меня в будущем, но сейчас я счастлива, что иду за своей мечтой», — говорит она.

Фото из личного архива

Рима считает, что за время, проведенное на войне, она стала более уверенной в себе.

«Это не просто бесстрашие. Это большая уверенность в себе, своих способностях, в жизни. Это помогло мне сохранить свою мужественность и убеждения, чтобы отстаивать права других. Это дало мне как личности более сильный голос. Раньше я больше боялась, что могут подумать люди. Теперь просто знаю, что это правильно, и не имеет значения, что думают другие. Вам нужно идти за своим вдохновением, своей решительностью, своими целями, за тем, что вы считаете правильным в жизни», — считает она.

Война сделала ее сильнее, а ее кожу толще, замечает Рима. И дала возможность больше быть собой. Она говорит, что почти никогда не думает, как сложилась бы ее жизнь, если бы она не поехала на войну.

«Я отошла на минуту, чтобы принести жертву служению. Та жизнь, которую я вела, была совсем другой. Теперешняя жизнь хорошо подходит мне. Поэтому я отпустила то прошлое», — говорит она.

Она хочет, чтобы и другие люди продолжали поддерживать Украину, говорить о ней.

«Не позволяйте никому забывать о нас. И еще один мой совет: жизнь может быть очень короткой. Если у вас есть цели в жизни, но если вы боитесь что-то попробовать, если беспокоитесь о том, что могут подумать другие, помните, что жизнь коротка, и делайте свое, потому что никогда не знаете, когда у вас может не быть такой возможности. И всегда говорите людям, что вы их любите, при каждой возможности, — говорит Рима.

