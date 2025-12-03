Украинский депутат: Лукашенко не стоит удивляться 2 3.12.2025, 14:52

Олег Дунда

Когда ты помогаешь Москве, проблемы неизбежны.

В России дистанционно подорвали участок нефтепровода «Дружба», по которому нефть идет в Европу — в том числе по ветке, проходящей через белорусский Мозырь и далее в ЕС.

Ветка «Дружбы» через Мозырь — стратегическая для Словакии и Венгрии. Какие последствия могут возникнуть после подрыва? Такой вопрос сайт Charter97.org задал депутату Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олегу Дунде:

— Смотрите, в первую очередь эта ветка нефтепровода «Дружба» важна для Москвы. Вы правильно сказали, что эта ветка идет в Мозырь. В ситуации, когда по разным причинам НПЗ России выходят из строя, критически важной становится работа мозырского НПЗ, в том числе белорусских НПЗ.

Фактически через эти НПЗ Беларусь участвует в этой войне на стороне Москвы, фактически является таким тылом для Москвы. И, соответственно, чем меньше по нефтепроводу «Дружба» будет нефти попадать на Мозырь, тем меньше нефтепродуктов будет у российской армии.

— Можно ли рассматривать диверсию как сигнал лично Лукашенко?

— Можно рассматривать это как любые сигналы, но война имеет свою логику. И она имеет свойство к тому, что обе стороны — и Москва, и мы — рассматривают различные методы для защиты себя, в том числе и в виде атакующих операций. И чем дальше, тем эта война будет больше распространяться, в том числе и на такого рода операции. То есть это обычная логика, и этому не стоит удивляться.

И когда ты участвуешь на стороне Москвы, не стоит удивляться, что у тебя возникают проблемы. Имеется в виду: если Лукашенко участвует на стороне Москвы, то ему не следует удивляться, когда у него возникают различного рода проблемы на его территории.

— Может ли серия атак по нефтепроводам привести к дестабилизации всей российской энергосистемы, учитывая, что ранее уже был выведен из строя порт Новороссийска — ключевой хаб для экспорта российской нефти?

— К сожалению, нет, потому что помимо Новороссийска есть другие порты, которые отгружают нефть это балтийские порты. Плюс есть Дальний Восток. Плюс Новороссийск — нужно понимать, что будет восстанавливаться. Не бывает так, что ты по чем-то нанес удар, и все это до конца войны не работает. Это будет восстановлено, и дальше запустят свою работу. Плюс Россия, имея этот опыт, будет рассматривать любые варианты и возможности для защиты своих портовых возможностей Новороссийска.

То есть это постоянное состязание в атаке и обороне. Но какой-то временный ущерб, конечно, будет. Но опять же, есть транзит нефти «Дружбы» в Европу, есть нефтеперекачивающие мощности в Беларуси, поэтому возможностей для дальнейшего противостояния еще достаточно много.

