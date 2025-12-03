закрыть
Зеленский анонсировал важные переговоры в Брюсселе

  • 3.12.2025, 14:40
Зеленский анонсировал важные переговоры в Брюсселе
Владимир Зеленский

Речь пойдет об архитектуре безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ключевые переговоры Украины в Брюсселе с советниками лидеров ЕС для усиления национальной безопасности.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложил ему о подготовке сегодняшних встреч в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров.

По словам Зеленского, это часть постоянной координации с партнерами, что обеспечивает полноценную активность переговорного процесса.

Вместе с секретарем СНБО Украины на встречах будет присутствовать и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

«Рустем Умеров доложил о подготовке сегодняшних встреч в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров. Вместе с секретарем СНБО Украины на встречах будет начальник Генштаба Андрей Гнатов. Это постоянная наша координация с партнерами, и мы обеспечиваем полноценную активность процесса переговоров», - написал Зеленский в соцсетях.

Украинские представители проинформируют европейских коллег о результатах вчерашних контактов американской стороны в Москве и обсудят вопросы европейского компонента в необходимой архитектуре безопасности.

После Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Гнатов будут готовить встречу с представителями Президента США Дональда Трампа. Как отметил Зеленский, Украина будет работать конструктивно ради достижения реального мира.

Президент Украины ожидает новый доклад по итогам сегодняшних встреч в Европе.

Что известно о запланированной на 3 декабря в Брюсселе встрече

Напомним, что 3 декабря в Брюсселе состоится заседание НАТО, на котором министры иностранных дел стран-членов соберутся в штаб-квартире Альянса.

В рамках мероприятия также запланировано заседание NATO-Ukraine Council, где будет присутствовать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ожидается, что во время встреч стороны обсудят усиление поддержки Украины, в частности через инициативу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), которая включает поставки вооружений и меры по повышению обороноспособности страны.

