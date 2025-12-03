Виза в Египет подорожает для белорусов почти вдвое 3.12.2025, 15:21

Но есть курорты, куда можно попасть без оплаты.

С начала 2026 года существенно подорожает виза в Египет. Сейчас она стоит $25, а с января цена поднимется до $45 — это около 130 белорусских рублей. Решение окончательное: поправку о повышении консульских сборов утвердил президент страны, пишет Onlíner.

Еще одним новшеством станет печать фотографии на визе. Ранее она была единого образца для всех. Планируется, что дополнительные средства направят на развитие инфраструктуры дипломатических миссий Египта по всему миру.

Правда, представители туристической отрасли в стране настроены скептически. Они опасаются, что это может повлиять на турпоток и принести материальные потери.

Необходимость получать визу действует на территории не всей страны. Так, гости Синайского полуострова могут находиться на его территории до 15 дней без визы. К этому региону относится известный курорт Шарм-эль-Шейх, а также Дахаб и Таба. Важно соблюдать несколько условий: прилететь в аэропорт Шарм-эль-Шейха и не покидать полуостров.

А вот чтобы попасть в популярные у белорусов Хургаду, Марса-Алам, Эль-Аламейн, Александрию и Каир, нужно будет оплатить визу по прибытии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com