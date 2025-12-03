Продажи автомобилей в России рухнули почти на четверть 1 3.12.2025, 15:32

Из-за повышения утильсбора.

Российский автомобильный рынок стал полностью зависим от графика повышения утилизационного сбора. Перед ним спрос на машины резко растет, после чего обваливается, пишет The Moscow Times.

В ноябре продажи новых легковых автомобилей в России рухнули на 23% до 127,9 тыс., подсчитало аналитическое агентство «Автостат» на основе данных о регистрациях автомобилей. А вот по сравнению с ноябрем-2024, когда рынок был в шоке от повышения утильсбора на 70-85%, продажи выросли на 5%. Ноябрьский рост – первый в 2025 г. в годовом выражении, а по итогам 11 месяцев рынок в большом минусе: продажи отстают от прошлогодних на 18%.

Эксперты «Автостата» считают результаты ноября эффектом повышения утильсбора. Изначально правительство планировало ввести новый порядок его начисления с 1 ноября, но потом перенесло на месяц, чтобы все, кто заранее заказал себе автомобиль, успели ввезти его по старым расценкам, объяснял в Минпромторг. Пик ввоза как раз пришелся на октябрь, а в ноябре ощущались уже его отголоски.

С этого месяца утильсбор рассчитывается с учетом мощности автомобиля, и на машины с двигателями от 1,6 литра будут действовать повышающие коэффициенты. Но, главное, на такие иномарки больше не будет действовать льготный утильсбор для физлиц, которые ввозят машину для личного пользования. До декабря они платили всего 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль, а теперь приходится платить по коммерческим расценкам. В результате утильсбор за новый BMW X3 составит 952 тыс. рублей, Toyota Rav 4 – 2 млн рублей, BMW X5 – 2,8 млн.

С нового года эти ставки, как все остальные, будут проиндексированы еще на 20%, график повышения расписан до 2030 г.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com