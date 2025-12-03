«Сомневаюсь, что можно сыграть свадьбу меньше чем за $10 тысяч» 2 3.12.2025, 15:40

Белоруска рассказала, во сколько ей обошелся праздник, и вызвала дискуссию.

Белоруска с ником veber.maa опубликовала ролик с соцсетях о расходах на свою свадьбу в 2025 году. Праздник отмечали в Минске, приглашали 50 гостей, и итоговая сумма, по словам девушки, приблизилась к 10 000–15 000$. CityDog.io рассказывает, на что ушли эти деньги.

«Треть нашего свадебного бюджета ушла на еду»

Самым дорогим пунктом оказался банкет в минском ресторане «Астория». Девушка честно призналась: именно здесь случился «главный финансовый провал».

Молодожены волновались, что гости (практически все ехали из других городов) приедут уставшими и голодными. Поэтому заказали слишком много блюд, и значительная часть из них осталась нетронутой.

«Поэтому надо выбирать в этом вопросе золотую середину: двух горячих и порционного салата вполне достаточно. В принципе, за ресторан можно отдать, наверное, 3000$. Из-за того, что мы конкретно перестраховались с едой, мы потратили больше. Если честно, даже не хочу называть эту сумму», – сказала она в видео.

Атмосфера праздника: ведущий, музыка, съемка

Ведущего пара выбрала опытного – он обошелся примерно в 1000$. В эту стоимость входили и диджей, и звук, и экран. Экономить здесь девушка не советует:

«Я бы на данном пункте вообще не экономила, потому что, опять же повторюсь, что это атмосфера вашего праздника, настроение всех ваших гостей», – считает белоруска.

За фотографа молодожены заплатили 600$ – он ехал из Гродно. Видеограф стоил 400$ со скидкой, хотя в Минске, как отметила девушка, обычно стоит 500–600$.

Кроме того, пара заказала рилсмейкера за 350$ – выбрали самый дорогой пакет, чтобы съемка шла с утра и до финала вечера.

Свет, декор и «мелочи»

По словам минчанки, зал, где проходила свадьба, был довольно темным, поэтому пришлось брать премиальный пакет освещения. Up lighting обошелся в 500$.

Что касается декора, то у пары не было выездной церемонии, поэтому украшали только зал, столы и фотозону. Это вышло еще в 700–750$.

«Цены на декор не могут быть универсальными, потому что тут все зависит от ваших пожеланий, как вы видите свою свадьбу, как вы видите свой зал, будет ли у вас выездная церемония. У нас выездной церемонии не было. Мы расписывались в загсе, поэтому мы украшали только зал, столы гостей, наш стол», – поделилась девушка.

Если бы была выездная церемония, сумма выросла бы до 2000$, как считает девушка.

Отдельные статьи расходов – подарки гостям и родителям, велком-зоны, букеты: на это ушло около 1000$.

Образы молодоженов

Жених уложился примерно в 500$: костюм, рубашка, туфли. Невеста подсчитала, что ее платье, фата, макияж и прическа стоили около 800$.

Также им пришлось потратиться на аренду отеля на два дня, машину для себя и транспорт для гостей из загса до ресторана. На фуршете играл саксофонист, и «эти мелочи тоже на самом деле потянули в большую сумму в итоге».

Сколько в итоге нужно денег на свадьбу в Минске?

После подготовки и мониторинга цен девушка уверена: «Очень сомневаюсь, что сегодня можно сыграть свадьбу меньше чем за 10 000$».

По ее словам, более реальный диапазон для Минска – 10 000 – 15 000$.

Кстати, в начале этого года беларусы в соцсетях активно спорили, сколько денег нужно дарить на свадьбу молодоженам. Всё началось с истории пользовательницы с ником nastya_perdastya94, которая рассказала, что ее с парнем пригласили на свадьбу и заранее попросили подарить 200 долларов с человека. Девушка удивилась такой просьбе, потому что даже родной сестре дарила 300 долларов.

Это дорого или нет?

Под роликом тем временем продолжается спор: одни считают, что для Минска это вполне нормальная цена, другие уверены, что свадьбу можно организовать в разы дешевле, если отказаться от части услуг.

«Друзья в Минске недавно просто расписались. Купили кольца и оплатили пошлину в загсе. Наутро улетели отдыхать. Конечно, мальчишки им не простят отсутствие грандиозной трехдневной пьянки за их счет!!! Но они счастливы, что сделали именно так», – рассказала пользовательница с ником polinell_l.

«За 7500 сыграли свадьбу в Минске с выездной регистрацией на 51 человека. В президентских отелях. Супер было. Какие 15 000? Не, ну можно и за 20 000», – написала Елена.

«Ошалеть, я таких денег за всю жизнь не видел. Интересно, как можно столько заработать, чтобы отгулять на свадьбе?» – интересуется пользовательница с ником user2608835396077.

«Мои расписались, съездили по работе в Москву и там погуляли по городу, покатались на катере по Минскому морю, зашли в кафе – всё отлично! Оградили родителей от суеты», – поделилась пользовательница с ником shanna.

«А что, обязательно устраивать свадьбу с таким размахом??? Я считаю, что лучше скромненько посидеть в ресторане после росписи, потратив деньги на свадебное путешествие», – написала Ольга.

«3к ушло на свадьбу. Топ ресторана, топ еды. Все топ. Так что можно меньше 10к», – утверждает Дина.

«Мы купили машину за 10 000 долларов. За эту сумму можно месяц на море торчать, но каждый выбирает сам. Вы выбрали жрачку и пьянку на 2 дня. Если есть деньги, то почему бы их не выкинуть», – считает Алиса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com