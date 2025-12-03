Бывшего главного дипломата ЕС выпустили из-под стражи
- 3.12.2025, 15:49
Но расследование продолжается.
Бельгийская полиция освободила из-под стражу бывшего главного дипломата ЕС Федерику Могерини и бывшего генерального секретаря Европейской службы внешних дел Стефано Саннино после того, как их задержали для допроса в связи с расследованием дела о мошенничестве.
«Обвинения касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и нарушения профессиональной тайны. Они были освобождены, поскольку мы предполагаем, что они не смогут сбежать», – говорится в заявлении прокуратуры.
Федерика Могерини, ректор Колледжа Европы, Саннино и сотрудник Колледжа Европы были задержаны во вторник в связи с расследованием относительно того, был ли публичный тендер, проведенный Европейской службой внешних действий в 2021-22 годах для выбора высшего учебного заведения, которое бы принимало Дипломатическую академию ЕС, сфальсифицирован в пользу Колледжа Европы.
Обвинения не доказаны, и Могерини, Саннино и другое задержанное лицо считаются невиновными, пока их вина не будет доказана судом.