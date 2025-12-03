Белоруска хочет воссоздать копию креста Софии Минской 3.12.2025, 15:56

Мария Гриц

Фото: «Радыё Свабода»

Что о нем известно и сколько это стоит?

Белорусская активистка и популяризаторка культуры Мария Гриц загорелась нестандартной идеей. Она хочет, чтобы у белорусов была точная копия креста Софии Минской, оригинал которого хранится в Копенгагене. Поддержать инициативу может каждый желающий — на сайте 4fund.com открыт сбор. В нем сказано, что крест — один из самых важных артефактов нашей истории, о котором мало кто знает, пишет «Зеркало».

Мария живет в Белостоке. Впервые крест Софии Минской она увидела в 2024 году в Национальном музее Дании. Не скрывает, для нее это было открытие.

Крест Софии Минской

Скриншот: foma.ru

— У датчан сваё бачанне яго гісторыі, але ёсць даследаванні, якія паказваюць: існуе вялікая верагоднасць, што ён быў прывезены з Беларусі, — рассказывает Мария. — Сафія Менская пабралася шлюбам з каралём Вальдэмарам I і ў пасаг ці падарунак атрымала гэты крыж. І мне так захацелася, каб шмат людзей даведаліся, што нашая ювелірная спадчына багатая не толькі крыжом Еўфрасінні Полацкай. Акрамя таго, што гэта сакральны артэфакт, гэта яшчэ і мастацтва, пра якое мы нячаста гаворым. А гэтая традыцыя вартая ўвагі.

С тех пор у Марии возникла идея, что реликвию нужно вернуть «в сознание» белорусов. В 2025-м она от желания перешла к делу. В Литве нашла ювелира, который готов взяться за создание реплики. До того как дать белоруске ответ, мастер собрал консилиум из коллег, где обсудил цену за такую работу. Так и появилась сумма в 4400 евро, указанная в сборе. Это траты на материалы и труд специалиста.

— Майстар вельмі адказна паставіўся [да праекта]. Калі запыталася, ці будзе гэта выключна ручная праца альбо можна надрукаваць, напрыклад, на 3D-прынтэры, ён нават абразіўся, — передает тот разговор Мария. — Сказаў, гэты праект вымагае максімальнага набліжэння да традыцыі XII стагоддзя. Крыж складаецца з двух частак. Ён унутры полы, раней туды клалі мошчы святых.

По расчетам ювелира, работа займет несколько месяцев. В планах Марии, чтобы крест был готов к августу. Затем артефакт из Литвы доставят в Данию. К этому времени авторка проекта планирует собрать группу белорусов, которые вместе с ней отправятся за артефактом в Копенгаген. Почему туда? Чтобы не только увидеть и привезти в Польшу реплику, но и посмотреть на оригинал.

Храниться крест Софии Минской будет в Музее свободной Беларуси в Варшаве. В сентябре там начнется выставка. На ней представят не только артефакт, но и документальный фильм с его историей и зарисовками из путешествия белорусов в Данию. Кроме того, авторы проекта хотят создать «Книгу меценатов». Сюда запишут имена людей, которые открыто донатили на крест (свои данные желающие оставляют на странице сбора), и укажут анонимных благотворителей.

— Хачу, каб усе бачылі, мы аднавілі перліну нашай гісторыі высілкамі вялікай колькасці людзей, — объясняет Мария Гриц. — Пасля гэтай выставы крыж застанецца ў Музеі вольнай Беларусі. Але ёсць такая ініцыятыва «Лятучы музей». Цімафей Акудовіч — папулярызатар беларускай гісторыі, ладзіць лекцыі пра мецэнацкія здабыткі, звязаныя з нашай гісторыяй. Напрыклад, зараз у яго турнэ з мапай Радзівілаў. Мы дамовіліся, што ён будзе распавядаць і пра Крыж. Бо, як вы памятаеце, мая вялікая мэта вярнуць памяць і пра артэфакт, і пра княжку Сафію.

Есть у Марии и ответ на вопрос, почему в непростые времена беларусы должны донатить на крест, когда помощь нужна экс-политзаключенным, которые собирают на «начало новой жизни» в чужой стране или на лечение.

— Не думаю, што адно замяняе другое, калі шчыра. Падтрымліваць палітзняволеных, іх сем'і — гэта бясспрэчна і вельмі істотна. А я мару, што ў нас мае быць выбар, — объясняет свою позицию собеседница. — Я не кажу, замест аднаго выбірайце другое. Але калі ў чалавека ёсць жаданне падтрымаць адно і другое — гэта цудоўна.

