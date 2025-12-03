Малайзия возобновляет поиски пропавшего 10 лет назад авиалайнера 3.12.2025, 16:06

Удастся ли разгадать одну из главных загадок в истории авиации?

Поиски обломков Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпур в Пекин, возобновятся 30 декабря, спустя более 10 лет после исчезновения самолета, на борту которого было 239 человек. Об этом сообщили власти Малайзии, передает BBC.

Это продолжение поисков, которые начались в марте этого года, но вскоре были приостановлены из-за плохих погодных условий.

Как планируется, поисковая операция продлится 55 дней. Где именно будут проходить поиски, не сообщается.

«Последние события подчеркивают стремление [Малайзии] обеспечить поддержку семьям, пострадавшим от этой трагедии», — заявило в среду министерство транспорта, сообщают местные СМИ.

Самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370, пропал 8 марта 2014 года. За загадочным исчезновением лайнера последовали самые масштабные и дорогостоящие поиски в истории авиации.

Поиски ведет компания Ocean Infinity. Условия контракта предусматривают, что компания не получит никакого денежного вознаграждения в случае, если обломки лайнера не будут найдены.

В случае обнаружения обломков Ocean Infinity получит 70 млн долларов, об этом заявил ранее министр транспорта Локе Сью Фук.

В поисках, начавшихся после исчезновения лайнера, принимали участие многие страны, было задействовано около 60 судов и 50 самолетов из 26 стран.

Исчезновение рейса MH370 Malaysia Airlines 10 лет назад называют «одной из главных загадок в истории авиации».

