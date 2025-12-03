закрыть
3 декабря 2025, среда, 16:32
NSJ: Главный враг Путина — не Украина и не НАТО

  • 3.12.2025, 16:10
Su-57 в небе
Фото: Creative Commons

Слабое место — это зависимость от зарубежных технологий.

Почти через четыре года после начала полномасштабного вторжения Украина продолжает фиксировать, что российская оборонная промышленность получает иностранные комплектующие и станки, необходимые для производства ракет, планирующих бомб и артиллерии, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Новый отчёт Главного управления разведки Украины (ГУР), подготовленный с использованием открытых источников (OSINT), выявил цепочки поставок японских, китайских и тайваньских чипов на ключевые российские заводы. Там производятся комплекты планирующих бомб UMPK, стабилизаторы мин и ракеты класса «Искандер».

Несмотря на международные санкции, этот подпольный канал поставок остаётся практически неприкосновенным. По словам одного бывшего сотрудника американской разведки, «прогресс есть, но в неправильном направлении: доступ Москвы к необходимым технологиям растёт, а не сокращается».

Отчёт подчёркивает, что иностранные станки и оборудование являются ключевыми для российского производства вооружений. Так, продукты японской фирмы Okuma и китайской Hision активно используются на линиях Российского тактического ракетного вооружения для сборки комплектов UMPK, превращающих обычные бомбы в планирующие. Тайваньские центры AKIRA SEIKI применяются для производства стабилизаторов мин. С 2022 года завод «Воткинск», производящий ракеты «Искандер», также оснащается китайскими станками KEDE и WMT и тайваньскими ECOM VL-12i.

ГУР использует эти данные для корректировки санкционных мер и ограничения возможностей России по массовому производству вооружений.

Бывший американский разведчик отмечает, что проблема актуальна: «Обещают перекрыть поставки этих жизненно важных технологий, но до сих пор этого не произошло».

Даже после почти четырёх лет войны главным противником российской армии остаются не внешние силы, а сохранение доступа к иностранным компонентам, без которых производство современных вооружений невозможно.

