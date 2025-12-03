«За мою пенсию сала не купишь»1
- 3.12.2025, 16:13
Белорусы обсуждают фантастические цены на популярный продукт..
Сало стало для белорусов роскошью. Цены на этот продукт на Комаровке действительно стартуют от 30 рублей за килограмм и доходят даже до фантастических 50 рублей.
@charter97.org Сало стало для белорусов роскошью #беларусь #беларусьновости #сало #свинина #минск ♬ оригинальный звук - Хартия97
Эта новость набрала десятки комментариев в TikTok-аккаунте «Хартии’97». Приводим некоторые из них:
— Деликатес.
— Вырастить поросенка очень дорого и хлопотно, но мало кто хочет этим заниматься.
— Стабильность же…
— А вы смотрели, сколько комбикорм и зерно стоят? Если да, то поймете ценность сала и мяса.
— Еще бы проверить этот продукт на химикаты, 100% на гормональных добавках выращено, потому что с кормами проблема.
— А кто-нибудь обратил внимание, что с того времени, когда появился таежный союз, с продуктами проблемы стали появляться…
— Комбикорм сколько стоит, видели? Это дорого сейчас.
— Зато сейчас в деревнях всех сделали тунеядцами почему-то.
— За маю пенсию сала не купишь.
— Дорогой чарке — дорогая шкварка!
— На Комаровке давно филиал «Новинок» по ценам.
— Выгодней содержать мясные породы. Увы, у них сало тонкое.
— Свинью растят по технологии 9 месяцев. Вес примерно 90–120 кг, дальше идет перерасход корма. Чтобы было хорошее толстое сало, нужна свинья килограммов 200 весом. Хозяйству экономически невыгодно растить таких свиней. Этим занимаются в основном частные домашние хозяйства, а там ценник на корма еще дороже. Отсюда и цена.