3 декабря 2025, среда, 16:33
«За мою пенсию сала не купишь»

1
  • 3.12.2025, 16:13
«За мою пенсию сала не купишь»

Белорусы обсуждают фантастические цены на популярный продукт..

Сало стало для белорусов роскошью. Цены на этот продукт на Комаровке действительно стартуют от 30 рублей за килограмм и доходят даже до фантастических 50 рублей.

@charter97.org Сало стало для белорусов роскошью #беларусь #беларусьновости #сало #свинина #минск ♬ оригинальный звук - Хартия97

Эта новость набрала десятки комментариев в TikTok-аккаунте «Хартии’97». Приводим некоторые из них:

— Деликатес.

— Вырастить поросенка очень дорого и хлопотно, но мало кто хочет этим заниматься.

— Стабильность же…

— А вы смотрели, сколько комбикорм и зерно стоят? Если да, то поймете ценность сала и мяса.

— Еще бы проверить этот продукт на химикаты, 100% на гормональных добавках выращено, потому что с кормами проблема.

— А кто-нибудь обратил внимание, что с того времени, когда появился таежный союз, с продуктами проблемы стали появляться…

— Комбикорм сколько стоит, видели? Это дорого сейчас.

— Зато сейчас в деревнях всех сделали тунеядцами почему-то.

— За маю пенсию сала не купишь.

— Дорогой чарке — дорогая шкварка!

— На Комаровке давно филиал «Новинок» по ценам.

— Выгодней содержать мясные породы. Увы, у них сало тонкое.

— Свинью растят по технологии 9 месяцев. Вес примерно 90–120 кг, дальше идет перерасход корма. Чтобы было хорошее толстое сало, нужна свинья килограммов 200 весом. Хозяйству экономически невыгодно растить таких свиней. Этим занимаются в основном частные домашние хозяйства, а там ценник на корма еще дороже. Отсюда и цена.

