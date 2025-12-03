Как Лукашенко в Алжире рассказывал очередную «сказку про белого бычка» 1 3.12.2025, 16:52

Сравним высказывания правителя за разные годы.

Во время визита в Алжир Лукашенко привычно завел разговор о необходимости углублять сотрудничество между нашими странами, чтобы «значительно нарастить» объем взаимной торговли, пишет «Салідарнасць».

Как рапортует пропаганда, товарооборот заметно вырос за последние годы. По итогам 2024-го он составил чуть более $49 млн. Для сравнения: до ковидного 2020-го объем взаимной торговли в среднем балансировал на отметке в 10 млн, а в 2023-м составил всего 3 млн.

А теперь вспомним, что о необходимости углублять и наращивать Лукашенко говорил в прежние годы.

Считаю, что сейчас необходимо активнее осваивать существующий потенциал взаимовыгодного сотрудничества, расширяя и укрепляя связи между деловыми кругами двух стран.

2010 год

В 2015-м правитель называл Алжир «надежным партнером Беларуси на африканском континенте» и призывал «приложить максимум усилий по увеличению двусторонней торговли, расширению деловой кооперации, реализации совместных проектов в различных областях».

Но спустя три года стало ясно и самому правителю, что в этом направлении дела идут неважно. О чем он рассказал на встрече с тогдашним главой МИД Алжира Абделькадером Мессахелем.

Тот уровень отношений, который у нас существует с вашей дружественной страной, нельзя признать удовлетворительным. Тем более на фоне падения торгово-экономических связей. В этом и ваша, и наша вина.

2018 год

А это самая свежая цитата, прозвучавшая во время текущего визита:

«В последние годы динамика наших отношений значительно усилена, и в этом направлении нам надо двигаться. Но тот товарооборот, который мы имеем на сегодняшний день, совсем не отражает потенциала наших стран. Мы провели здесь форум деловых кругов Беларуси и Алжира, установили отношения напрямую между компаниями. Думаю, нам удастся значительно увеличить товарооборот. Мы обязательные люди и будем неукоснительно соблюдать наши договоренности. Торможения с нашей стороны не будет».

Но верит ли сам Лукашенко в это — большой вопрос. На недавнем совещании по вопросам развития сотрудничества со странами Африки он обратился в министру иностранных дел Максиму Рыженкову, побывавшему в Алжире: «Опоздали мы в Алжир с нашей продукцией или нет?»

