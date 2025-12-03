закрыть
3 декабря 2025, среда, 17:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС внесет Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег

  • 3.12.2025, 17:08
ЕС внесет Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег

Какими будут последствия?

Европейский Союз планирует добавить Россию в свой черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Решение предусматривает, что финансовые учреждения усилят должную тщательность в отношении всех транзакций с российскими компаниями, а банки, которые еще не приняли меры, дополнительно снизят риски, пишет Politico.

Внесение в черный список происходит на фоне широкого спектра санкций ЕС, которые уже ограничивают доступ российских компаний к финансовым услугам в союзе.

Ранее глобальный надзорный орган Financial Action Task Force (FATF) приостановил членство России после полномасштабного вторжения в Украину, но не включил ее в черный список из-за сопротивления стран группы BRICS.

Напомним, что Еврокомиссия в начале 2026 года представит законодательное предложение о полном запрете импорта российской нефти в Евросоюз.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун