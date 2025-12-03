ЕС внесет Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег 3.12.2025, 17:08

Какими будут последствия?

Европейский Союз планирует добавить Россию в свой черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Решение предусматривает, что финансовые учреждения усилят должную тщательность в отношении всех транзакций с российскими компаниями, а банки, которые еще не приняли меры, дополнительно снизят риски, пишет Politico.

Внесение в черный список происходит на фоне широкого спектра санкций ЕС, которые уже ограничивают доступ российских компаний к финансовым услугам в союзе.

Ранее глобальный надзорный орган Financial Action Task Force (FATF) приостановил членство России после полномасштабного вторжения в Украину, но не включил ее в черный список из-за сопротивления стран группы BRICS.

Напомним, что Еврокомиссия в начале 2026 года представит законодательное предложение о полном запрете импорта российской нефти в Евросоюз.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com