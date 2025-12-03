ЕС внесет Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег
- 3.12.2025, 17:08
Какими будут последствия?
Европейский Союз планирует добавить Россию в свой черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Решение предусматривает, что финансовые учреждения усилят должную тщательность в отношении всех транзакций с российскими компаниями, а банки, которые еще не приняли меры, дополнительно снизят риски, пишет Politico.
Внесение в черный список происходит на фоне широкого спектра санкций ЕС, которые уже ограничивают доступ российских компаний к финансовым услугам в союзе.
Ранее глобальный надзорный орган Financial Action Task Force (FATF) приостановил членство России после полномасштабного вторжения в Украину, но не включил ее в черный список из-за сопротивления стран группы BRICS.
Напомним, что Еврокомиссия в начале 2026 года представит законодательное предложение о полном запрете импорта российской нефти в Евросоюз.