Возобновляются регулярные рейсы в Минск из Израиля 3.12.2025, 17:11

Стала известна цена билетов.

Авиакомпания Arkia объявила о запуске нового прямого рейса в Минск. Полеты начнутся в феврале и будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути составит примерно 3 часа 45 минут в сторону Беларуси и около 3 часов 30 минут на обратном маршруте, пишет Cursorinfo.

Прямое авиасообщение между Израилем и Беларусью долгое время было приостановлено, поэтому открытие этого направления вновь делает Минск доступным для пассажиров без пересадок.

Билеты на новый маршрут доступны по цене от 249 долларов в одну сторону.

Коммерческий директор Arkia Сапир Ифарган подчеркнула, что запуск рейса соответствует планам компании по расширению сети на 2026 год и отражает растущий интерес пассажиров к прямым перелетам в Восточную Европу.

