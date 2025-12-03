закрыть
3 декабря 2025, среда, 17:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Возобновляются регулярные рейсы в Минск из Израиля

  • 3.12.2025, 17:11
  • 1,024
Возобновляются регулярные рейсы в Минск из Израиля

Стала известна цена билетов.

Авиакомпания Arkia объявила о запуске нового прямого рейса в Минск. Полеты начнутся в феврале и будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути составит примерно 3 часа 45 минут в сторону Беларуси и около 3 часов 30 минут на обратном маршруте, пишет Cursorinfo.

Прямое авиасообщение между Израилем и Беларусью долгое время было приостановлено, поэтому открытие этого направления вновь делает Минск доступным для пассажиров без пересадок.

Билеты на новый маршрут доступны по цене от 249 долларов в одну сторону.

Коммерческий директор Arkia Сапир Ифарган подчеркнула, что запуск рейса соответствует планам компании по расширению сети на 2026 год и отражает растущий интерес пассажиров к прямым перелетам в Восточную Европу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун