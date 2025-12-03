Возобновляются регулярные рейсы в Минск из Израиля
- 3.12.2025, 17:11
- 1,024
Стала известна цена билетов.
Авиакомпания Arkia объявила о запуске нового прямого рейса в Минск. Полеты начнутся в феврале и будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути составит примерно 3 часа 45 минут в сторону Беларуси и около 3 часов 30 минут на обратном маршруте, пишет Cursorinfo.
Прямое авиасообщение между Израилем и Беларусью долгое время было приостановлено, поэтому открытие этого направления вновь делает Минск доступным для пассажиров без пересадок.
Билеты на новый маршрут доступны по цене от 249 долларов в одну сторону.
Коммерческий директор Arkia Сапир Ифарган подчеркнула, что запуск рейса соответствует планам компании по расширению сети на 2026 год и отражает растущий интерес пассажиров к прямым перелетам в Восточную Европу.