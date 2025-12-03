В РФ активизировались «черные вдовы»
- 3.12.2025, 17:22
Они выходят замуж за солдат армии РФ ради «гробовых» выплат.
Российские депутаты предлагают лишать свободы сроком на 10 лет женщин, которые выходят замуж за так называемых участников «СВО» ради выплат и финансовой помощи после смерти солдат.
Об этом сообщают росСМИ. Чиновники заметили увеличение случаев фиктивных браков с участниками российско-украинской войны с целью женщин получить выплаты.
Россиянок, которых прозвали «Черными вдовами», и которые наживаются на смертях солдат армии РФ, предлагают наказывать строже, чем просто за мошенничество и предлагают внести отдельную статью в Уголовный кодекс.
«Это позволит предотвратить такие кощунственные преступления, а главное — восстановит справедливость и защитит память о бойцах», — цитируют российские медиа пропагандиста Леонида Слуцкого.
