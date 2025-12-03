В РФ активизировались «черные вдовы» 3.12.2025, 17:22

2,008

Они выходят замуж за солдат армии РФ ради «гробовых» выплат.

Российские депутаты предлагают лишать свободы сроком на 10 лет женщин, которые выходят замуж за так называемых участников «СВО» ради выплат и финансовой помощи после смерти солдат.

Об этом сообщают росСМИ. Чиновники заметили увеличение случаев фиктивных браков с участниками российско-украинской войны с целью женщин получить выплаты.

Россиянок, которых прозвали «Черными вдовами», и которые наживаются на смертях солдат армии РФ, предлагают наказывать строже, чем просто за мошенничество и предлагают внести отдельную статью в Уголовный кодекс.

«Это позволит предотвратить такие кощунственные преступления, а главное — восстановит справедливость и защитит память о бойцах», — цитируют российские медиа пропагандиста Леонида Слуцкого.

Как писал сайт Charter97.org, депутат-единоросс фиктивно женил своего приятеля ради его «гробовых».

