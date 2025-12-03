Леди Гага рассказала о самом любимом запахе
- 3.12.2025, 17:37
Журналисты сочли это заявление звезды «милым».
Поп-звезда Леди Гага, 14-кратная обладательница премии Грэмми, поделилась милым и личным моментом о своих отношениях с женихом Майклом Полански, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
Гагу спросили о ее любимом запахе. Без колебаний певица ответила: «Шея Майкла». Гага добавила, что предпочитает естественный запах: «Нет, я на самом деле не люблю одеколон. Мой наименее любимый запах — сильный одеколон».
Леди Гага и Майкл Полански подтвердили свои отношения в июле 2024 года во время Олимпийских игр в Париже. На одном из соревнований по плаванию певица упомянула его как «моего жениха», стоя рядом с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.
Пара впервые была замечена вместе в романтической обстановке в 2020 году на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе. Позже они открыто показали свои отношения в Майами во время Суперкубка 2020, а Гага опубликовала совместное фото с Полански на яхте, подписав: «Мы так здорово провели время в Майами».
Во время пандемии COVID-19 пара изолировалась вместе в доме Гаги в Малибу, заказывая доставку еды. В марте 2025 года певица рассказала, что поняла: Полански — это «тот самый человек», добавив: «Он просто любит меня целиком».
Их отношения остаются крепкими, а личные детали, такие как любимый запах, делают их историю особенно трогательной для поклонников.