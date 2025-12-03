Mercedes сбил трех черных коров под Светлогорском 1 3.12.2025, 18:00

ДТП произошло в темное время суток.

В Светлогорском районе перед судом предстали четверо работников фермы после ДТП, в котором погибли три коровы. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Инцидент произошел в феврале 2025 года. Водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», двигаясь по трассе Р-31 в тёмное время суток со скоростью около 60 км/ч, столкнулся с тремя черными коровами, которые неожиданно выбежали на дорогу. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось. Все животные погибли.

Как показала проверка, коровы оказались на трассе после того, как вышли за пределы выгульной площадки фермы — ограждение территории оказалось незащищённым. Ущерб хозяйству составил более 10,1 тысячи рублей.

Ответственными за произошедшее признали работников фермы, которые в тот день занимались уходом за животными. Установлено, что бригадир не обеспечила надлежащие условия содержания поголовья, что и привело к бесконтрольному выходу животных за территорию МТФ. За отсутствие прочного ограждения суд также привлёк к ответственности исполнительного директора, управляющего предприятием.

По решению суда 70% ущерба обязан возместить управляющий предприятием, 15% — бригадир, а оставшиеся 7,5% каждому — двое животноводов.

