3 декабря 2025, среда, 19:10
США закупят 300 000 дронов-камикадзе для использования на поле боя

  • 3.12.2025, 18:08
Фото: epropelled.com

Это радикальный отход от старой модели.

Министерство обороны планируют закупить 300 000 недорогих ударных беспилотников. Военные обратились к производителям с запросом на одноразовые дроны для точечных ударов, артиллерийской поддержки и морских операций. Это часть программы Drone Dominance, которую продвигает администрация Трампа, говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Общий бюджет программы составляет $1 млрд, рассчитанный на два года. В среднем это менее $3000 за дрон. Это радикальный отход от старой модели, когда США закупали дорогие и сложные системы ограниченными партиями. Такие дроны смогут постоянно поддерживать пехоту и флот как на учениях, так и на реальном поле боя.

Также с 2026 года США планируют регулярно проводить учения по ведению войны с помощью дронов на уровне рот и взводов. Задача – обучить обычных солдат самостоятельно быстро запускать ударные беспилотники.

