Сколько гектаров леса приходится на одного белоруса

Сколько гектаров леса приходится на одного белоруса2
- 3.12.2025, 18:18
- 1,418
Появился рейтинг «лесных держав».
Хотя Беларусь не входит в число крупнейших лесных держав, по количеству леса на одного жителя страна уверенно держится в верхней части мирового списка, пишет thinktanks.
Беларусь занимает 40 место в мире по площади лесов на душу населения. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на каждого жителя страны приходится около 1 гектара леса. Это вдвое выше среднемирового уровня (0.5 гектара) и заметно больше, чем у большинства европейских стран. В нашей стране произрастает около 0.22% всех мировых лесов, что составляет 8.975 млн. гектаров.
Соседние государства распределились в рейтинге так:
Россия — 6 место (5.7 гектара)
Латвия — 26 место (1.9 гектара)
Литва — 48 место (0.8 гектара)
Украина — 89 место (0.3 гектара)
Польша — 96 место (0.3 гектара)