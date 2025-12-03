закрыть
Сколько гектаров леса приходится на одного белоруса

  • 3.12.2025, 18:18
  • 1,418
Сколько гектаров леса приходится на одного белоруса

Появился рейтинг «лесных держав».

Хотя Беларусь не входит в число крупнейших лесных держав, по количеству леса на одного жителя страна уверенно держится в верхней части мирового списка, пишет thinktanks.

Беларусь занимает 40 место в мире по площади лесов на душу населения. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на каждого жителя страны приходится около 1 гектара леса. Это вдвое выше среднемирового уровня (0.5 гектара) и заметно больше, чем у большинства европейских стран. В нашей стране произрастает около 0.22% всех мировых лесов, что составляет 8.975 млн. гектаров.

Соседние государства распределились в рейтинге так:

Россия — 6 место (5.7 гектара)

Латвия — 26 место (1.9 гектара)

Литва — 48 место (0.8 гектара)

Украина — 89 место (0.3 гектара)

Польша — 96 место (0.3 гектара)

