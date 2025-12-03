Глава МИД Франции: Украина – первая линия обороны Европы
- 3.12.2025, 18:30
Чем ЕС может помочь Киеву?
Украина и ее армия стали для стран Евросоюза первой линией обороны в противостоянии с Россией, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, пишет Le Point.
«Мы должны сказать тем в Европе, кто проповедует умиротворение, а на самом деле — капитуляцию, что эта война — наша война, и что независимая Украина — наша единственная гарантия безопасности», — подчеркнул дипломат.
Барро пообещал продолжить работу над гарантиями безопасности для Киева. По его словам, часть гарантий сможет обеспечить европейский военный контингент на территории Украины.