Глава МИД Франции: Украина – первая линия обороны Европы 3.12.2025, 18:30

Чем ЕС может помочь Киеву?

Украина и ее армия стали для стран Евросоюза первой линией обороны в противостоянии с Россией, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, пишет Le Point.

«Мы должны сказать тем в Европе, кто проповедует умиротворение, а на самом деле — капитуляцию, что эта война — наша война, и что независимая Украина — наша единственная гарантия безопасности», — подчеркнул дипломат.

Барро пообещал продолжить работу над гарантиями безопасности для Киева. По его словам, часть гарантий сможет обеспечить европейский военный контингент на территории Украины.

