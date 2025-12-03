Хайп вокруг «квартиры Долиной» как лакмусовая бумага 1 Владимир Пастухов

3.12.2025, 18:24

Владимир Пастухов

Тот факт, что не война, не миллион убитыми и ранеными (только своих (!), не говоря уже об украинцах), а решение суда, отобравшего при сомнительных обстоятельствах у добросовестного приобретателя проданную певицей Долиной квартиру, стало самой обсуждаемой темой русской блогосферы, говорит о состоянии русского общества больше, чем десятки социологических опросов об отношении россиян к войне.

Какая война, когда тут у людей квартиры, купленные на кровные (а теперь уже и кровавые) деньги почем зря отбирают?

Но есть еще один мало исследованный аспект этой истории. Она вовсе не о тяжкой доле тех, кто столкнулся с Долиной и ей подобными людьми со связями, способными «прогибать этот изменчивый мир под себя», а про отношение к правосудию. Хайп вокруг «квартиры Долиной» стал лакмусовой бумагой, проявившей глубочайший кризис доверия населения к судебной системе, внутри которой совершенно бессмысленно искать закон и справедливость. Вот оно как выходит: думали, что порвется в очевидной точке – репрессивном правосудии, – а рвануло там, где не ждали, на самой что ни на есть «народной» теме – квартирной.

Тут ведь действительно нет юридической проблемы. Квартиры и раньше отбирали у добросовестных приобретателей в одних случаях и не отбирали в других в зависимости от обстоятельств, и это никого не колыхало, потому действовала презумпция справедливости судебного акта. А сейчас действует презумпция дышла (закон что дышло – куда повернешь, туда и вышло), которым вертят сильные мира сего.

Народ посмотрел на дело Долиной и, подобно герою детской повести Гайдара, угрюмо сформулировал: «Бить будут». Вслед за этим приступил к самообороне, не надеясь ни на какое правосудие. И хочу вам сказать, что это только начало, потому что в деле самообороны народ наш готов будет зайти весьма и весьма далеко – это не Донбасс у украинцев отбивать. Тут действительно свое, родное. Отсюда и хайп – задело за живое на фоне мертвечины.

Несмотря на анекдотичность повода, это один из самых крупных кризисов российского правосудия за последние годы. Он касается не пары-тройки тысяч «отщепенцев», до которых обывателю нет дела, а непосредственно народной массы, которой вдруг прямолинейно и наглядно показали в «ильф-и-петрововском» стиле, что «Правосудие продано!»

Конечно, Краснов, скорее всего, воспользуется поводом (он отнюдь не дурак), и как в анатомическом театре во время публичной лекции демонстративно вскроет гнойник и, возможно, даже устроит кровопускание. Но вот с сепсисом, который поразил все тело российского правосудия, что делать? Оно простым вскрытием не лечится…

Владимир Пастухов, Telegram

