Новозеландец проглотил яйцо Фаберже стоимостью $19 тысяч

Мужчину обвинили в краже.

В новозеландском Окленде мужчину обвинили в краже, совершенной весьма необычным способом: как утверждается, он проглотил в ювелирном магазине медальон-яйцо Фаберже стоимостью 33 585 новозеландских долларов (19 300 долларов США), передает BBC.

В пятницу днем в полицию поступил вызов из ювелирного магазина Partridge Jewellers в центре Окленда. Звонили сотрудники, которые рассказали, что посетитель взял кулон и проглотил его. 32-летнего мужчину задержали в магазине спустя несколько минут. Он прошел медицинское обследование и остается под стражей. Проглоченная добыча, сообщают полицейские, пока не обнаружена.

По информации Guardian, предполагаемому вору было предъявлено обвинение в краже кулона, вдохновленого одним из фильмов о Джеймсе Бонде, построенном вокруг кражи яйца Фаберже. Фильм 1983 года назывался Octopussy («Осьминожка») — это было прозвище одной из героинь, очередной девушки Бонда, циркачки, которая занималась контрабандой драгоценностей.

Согласно сайту Fabergé, кулон изготовлен из 18-каратного желтого золота и украшен зеленой эмалью. Он инкрустирован 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами. Внутри прячется миниатюрный осьминог из 18-каратного золота с глазами из двух черных бриллиантов.

Подозреваемый должен предстать перед судом 8 декабря.

По данным СМИ, ему также предъявлено обвинение в предполагаемой краже iPad из того же ювелирного магазина 12 ноября, а также в похищении наполнителя для кошачьего туалета и средств от блох на сумму 100 новозеландских долларов (менее 60 долларов США) из частного дома на следующий день.

