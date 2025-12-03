Бориса Акунина в России приговорили к 15 годам колонии

Бориса Акунина в России приговорили к 15 годам колонии2
- 3.12.2025, 18:44
Заочно.
Мировой суд Москвы окончательно приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили к 15 годам колонии заочно, добавив 1 год колонии к ранее назначенному заочному наказанию в 14 лет.
«Суд постановил назначить Чхартишвили наказание в виде лишения свободы на срок один год. Путем полного присоединения наказания окончательно назначить Чхартишвили наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет колонии», - огласила приговор судья.
Акунин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
По приговору суда писателю также назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов (каналов) с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, сроком на 6 лет, со штрафом в размере 400 тыс. рублей.
Ранее писателя заочно приговорили к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.