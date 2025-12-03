закрыть
На белорусские дороги выходят лоси

1
  • 3.12.2025, 18:49
На белорусские дороги выходят лоси

Животные лижут соль.

Белорус, проезжавший по трассе Р28, заметил, как на дорогу выбегают лоси. Видео случившегося он опубликовал в своем TikTok. На этот раз животных привлекла соль, которой обработали асфальт на зиму.

«Утром и вечером лоси стоят на дороге и лижут соль», — отмечает автор видео.

По мнению белорусов, такая ситуация может стать очередной причиной появления ДТП. «А где лесники? Почему им не объясняют, что так делать нельзя?» — возмущаются пользователи в комментариях под видео.

