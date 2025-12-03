На белорусские дороги выходят лоси

На белорусские дороги выходят лоси1
3.12.2025, 18:49
Животные лижут соль.
Белорус, проезжавший по трассе Р28, заметил, как на дорогу выбегают лоси. Видео случившегося он опубликовал в своем TikTok. На этот раз животных привлекла соль, которой обработали асфальт на зиму.
«Утром и вечером лоси стоят на дороге и лижут соль», — отмечает автор видео.
По мнению белорусов, такая ситуация может стать очередной причиной появления ДТП. «А где лесники? Почему им не объясняют, что так делать нельзя?» — возмущаются пользователи в комментариях под видео.
