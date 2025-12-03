Брюссель предлагает «чрезвычайные» меры для привлечения €210 млрд из российских активов
- 3.12.2025, 18:55
Речь идет о так называемом «репарационном займе».
Еврокомиссия представила план по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины — объемом до €210 млрд. Предложение предусматривает механизм, который фактически лишает Венгрию, Словакию и другие несогласные государства возможности накладывать вето, что стало бы прецедентом для Евросоюза, позволяя вводить санкции без единогласия, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
Речь идет о так называемом «репарационном займе», обеспеченном недвижимыми российскими активами, которые уже заблокированы санкциями. Киев не должен будет возвращать средства до тех пор, пока Москва не выплатит репарации. Страны ЕС, в свою очередь, предоставят национальные гарантии по кредиту.
«Европа останется самым надежным партнером Украины. Мы должны дать ей возможность защищаться и вести мирные переговоры с позиции силы», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, инициатива должна увеличить для России стоимость войны и подтолкнуть ее к переговорам.
Для реализации плана комиссия предлагает использовать чрезвычайные полномочия, позволяющие удерживать российские активы в ЕС бессрочно. Это позволит обойти возможное вето отдельных стран при продлении санкций, которые автоматически истекают каждые шесть месяцев.
Наибольшие опасения выражает Бельгия: большая часть активов размещена в брюссельском депозитарии Euroclear, и страна опасается, что в случае разморозки средств ей придется погашать кредит перед Россией. Бельгийские власти уже заявили, что выступают против попытки обойти позицию несогласных государств.
Некоторые европейские чиновники утверждают, что применение статьи 122 Договора о ЕС, предназначенной для реальных экономических чрезвычайных ситуаций, может противоречить законодательству. Один из официальных представителей назвал стратегию «безумной», отметив отсутствие «экономической чрезвычайной ситуации» на внутреннем рынке.