Брюссель предлагает «чрезвычайные» меры для привлечения €210 млрд из российских активов 3.12.2025, 18:55

Речь идет о так называемом «репарационном займе».

Еврокомиссия представила план по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины — объемом до €210 млрд. Предложение предусматривает механизм, который фактически лишает Венгрию, Словакию и другие несогласные государства возможности накладывать вето, что стало бы прецедентом для Евросоюза, позволяя вводить санкции без единогласия, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о так называемом «репарационном займе», обеспеченном недвижимыми российскими активами, которые уже заблокированы санкциями. Киев не должен будет возвращать средства до тех пор, пока Москва не выплатит репарации. Страны ЕС, в свою очередь, предоставят национальные гарантии по кредиту.

«Европа останется самым надежным партнером Украины. Мы должны дать ей возможность защищаться и вести мирные переговоры с позиции силы», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, инициатива должна увеличить для России стоимость войны и подтолкнуть ее к переговорам.

Для реализации плана комиссия предлагает использовать чрезвычайные полномочия, позволяющие удерживать российские активы в ЕС бессрочно. Это позволит обойти возможное вето отдельных стран при продлении санкций, которые автоматически истекают каждые шесть месяцев.

Наибольшие опасения выражает Бельгия: большая часть активов размещена в брюссельском депозитарии Euroclear, и страна опасается, что в случае разморозки средств ей придется погашать кредит перед Россией. Бельгийские власти уже заявили, что выступают против попытки обойти позицию несогласных государств.

Некоторые европейские чиновники утверждают, что применение статьи 122 Договора о ЕС, предназначенной для реальных экономических чрезвычайных ситуаций, может противоречить законодательству. Один из официальных представителей назвал стратегию «безумной», отметив отсутствие «экономической чрезвычайной ситуации» на внутреннем рынке.

