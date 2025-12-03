NYT: Мадуро не ночует на одном месте и часто меняет телефоны

NYT: Мадуро не ночует на одном месте и часто меняет телефоны1
- 3.12.2025, 19:22
Друг Лукашенко серьезно усилил меры личной безопасности из-за давления США.
Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро не спит на одном месте и часто меняет свои телефоны из-за давления со стороны Соединенных Штатов. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times.
«По словам источников, Мадуро пытался защитить себя от потенциального точечного удара или рейда спецназа, часто меняя места ночлега и мобильные телефоны. Эти меры предосторожности усилились с сентября», — говорится в сообщении издания.
Источники газеты сообщили об атмосфере «напряженности и обеспокоенности», которая охватила ближайшее окружение диктатора Венесуэлы на фоне разговоров с США о свержении Мадуро.