Илон Маск назвал имя следующего президента США 4 3.12.2025, 19:40

1,112

Илон Маск

Миллиардер сделал прогноз.

Миллиардер Илон Маск спрогнозировал, что политическое будущее США на ближайшие 12 лет будет определяться коалицией Трампа и Вэнса. В ходе частного выступления для участников и выпускников Республиканской партии в конце ноября основатель SpaceX и Tesla заявил, что после завершения второго срока Дональда Трампа в 2028 году страну ждут два полных президентских срока под руководством действующего вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает издание Politico.

Прогноз Маска появился в период активных дискуссий о будущем Республиканской партии. Хотя Вэнс, как ближайший соратник Трампа, считается основным претендентом на выдвижение в 2028 году, его позиции не являются бесспорными. Согласно свежим опросам, его первоначальное 20-очковое преимущество над Дональдом Трампом-младшим — другим потенциальным кандидатом — начало сокращаться. Кроме того, действующий президент Дональд Трамп периодически высказывается о возможности баллотироваться на третий срок, что прямо запрещено 22-й поправкой к Конституции США. Политологи, включая автора биографических книг о Трампе Джонатана Карла, расценивают такие заявления как стратегический «троллинг» и способ оказания давления на Вэнса.

Сам Вэнс публично сохраняет сдержанность относительно своих президентских амбиций. В недавнем интервью Шону Хэннити на Fox News он отметил, что сосредоточен на текущих обязанностях вице-президента, но обсудит свое политическое будущее с Трампом после промежуточных выборов 2026 года.

Заявление Маска знаменует новый этап в его сложных и изменчивых отношениях с Дональдом Трампом. После того как Маск стал крупнейшим частным донором кампании Трампа в 2024 году, он получил пост старшего советника президента и возглавил новое Управление по эффективности государственного управления, однако покинул Белый дом уже в мае 2025-го. Впоследствии магнат присоединился к критикам, требовавшим от Трампа рассекретить документы по делу Джеффри Эпштейна, но в последние месяцы вновь демонстрирует лояльность, публично благодаря президента в соцсети X (Twitter).

