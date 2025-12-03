Лукашенко после Алжира снова полетел в страну, где его долго не могли найти

Лукашенко после Алжира снова полетел в страну, где его долго не могли найти7
- 3.12.2025, 20:03
- 2,486
Диктатор возвращается в Оман.
Пресс-служба Лукашенко сообщила, что он завершил свой визит в Алжир. Но дальнейший маршрут неожиданный: оказывается, он пока не будет возвращаться в Беларусь, а вновь берет курс на Оман, где уже провел несколько дней перед Алжиром.
Согласно сообщению приближенного к узурпатору телеграм-канала, у Лукашенко в Омане «продолжается рабочая программа».
«В ближайшие дни запланирован ряд непубличных встреч для обсуждения в практической плоскости важнейших проектов из комплекса двустороннего сотрудничества Беларуси и Омана», — сообщает пресс-служба Лукашенко.
Это анонсируется как развитие тех переговоров, которые прошли 1 декабря. В субботу, 6 декабря, планируется еще одна встреча с султаном Омана.
Первый раз Лукашенко прилетел в Оман «с рабочим визитом» вечером 28 ноября, перед тем посетив саммит ОДКБ в кыргызском Бишкеке и Мьянму, в которой его очень торжественно встречали. После появления в Омане два дня о Лукашенко и его действиях не было ничего слышно, и только 1 декабря он наконец появился на встрече с султаном Омана дома у последнего в сопровождении не чиновников, а своих собственных сыновей — старшего Виктора и младшего Николая. На второй день он улетел в Алжир, где провел два дня.