Казахстан может остановить транзит российской нефти в Китай 3.12.2025, 20:31

Из-за санкций против «Роснефти».

Поставки российской нефти в Китай по трубопроводу, который приходит через территорию Казахстана, оказались под вопросом из-за санкций США против «Роснефти», сообщает RTVI со ссылкой на источники в нефтегазовой сфере Казахстана.

По нефтепроводу Атасу-Алашанькоу «Роснефть» ежегодно качает в Китай 10 млн тонн нефти с месторождений в Западной Сибири. «Казтрансойл» — оператор национальной трубопроводной системы — получает $15 за каждую тонну транзита в рамках контракта заключенного в 2023 году.

Дальнейшая судьба этих поставок будет зависеть от решения Минфина США, который в октябре ввел блокирующие санкции против «Роснефти» и запретил любые операции с ней. Минэнерго Казахстано направило запрос в Вашингтон, чтобы получить разъяснения по работе в новых условиях.

Если Минфин США выдаст генеральную лицензию и выведет нефтепровод из-под санкций, то поставки продолжатся в прежнем объеме, говорят источники RTVI. Если же лицензию получить не удастся, то Казахстан встанет перед выбором или останавливать транзит или рисковать тем, что на «Казтрансойл» будут наложены вторичные санкции.

На переговорах с представителями США и ЕС, руководство Казахстана «особо подчеркивает, что страна должна соблюдать ранее взятые на себя международные обязательства, и западные партнеры с пониманием относятся к этой позиции», рассказывает источник RTVI. При получении лицензии платежи между «Роснефтью» и Казахстаном — $150 млн — придется переводить в национальные валюты.

Основной объем российской нефти Китай закупает морем — от 1 до 1,5 млн баррелей в сутки. После американских санкций от этих поставок стали отказываться государственные Sinopec и PetroChina, а также частные НПЗ. По оценкам Kpler, в ноябре импорт российской нефти в КНР мог просесть на 36%, до 926 тысяч баррелей в сутки.

Под риском из-за санкций — 300-400 тысяч баррелей ежедневных поставок в Китай, оценивает аналитик Kpler Йоханес Раубалл. Государственные НПЗ КНР обычно консервативно подходят к санкционному риску, тогда как частные заводов могут вернуться к российским баррелям из-за больших скидок, считает он.

Скорее всего, Китай возобновит закупки в России в прежних объемах, но через посредников — эта схема уже опробована, указывает Раубалл: «Если баррели поставляются через сторонние торговые организации, которые могут достоверно доказать, что они не являются „Роснефтью“/„Лукойлом“, то нефтеперерабатывающие заводы могут и дальше получать скидки на поставки, ограничивая видимость попадающих под санкции контактов».

