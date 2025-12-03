Politico: ЕС внесет Россию в финансовый черный список 3.12.2025, 20:59

Подробности.

Евросоюз решил внести Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом в среду, 3 декабря, сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников и имеющийся в его распоряжении проект соответствующего решения по России.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как отмечает далее издание, внесение в финансовый черный список влечет за собой значительное ужесточение контроля за финансовыми операциями организаций и лиц из РФ, в частности, обяжет финансовые учреждения усилить комплексную проверку всех транзакций. Решение ЕС заставит банки принять дополнительные меры по снижению рисков, указывает Politico.

В июне 2025 года СМИ писали о намерении ЕС включить Россию в серый список стран, нарушающих запреты по отмыванию денег.

Европарламент неоднократно призывал Еврокомиссию к такому шагу. В частности, данный вопрос обсуждался в ноябре 2024 года. Евродепутаты заявили, что Москва финансирует войну против Украины за счет коррупционных схем, позволяющих обходить международные санкции. Кроме того, по их мнению, в стране фиксируется высокий уровень коррупции и организованной преступности, тесно переплетенной с государственными структурами. Еврокомиссия обязалась завершить проверку до конца 2025 года.

Между тем, Россия до сих пор не внесена в международный финансовый черный список, который составляет Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). В черный и серый список стран эта организация вносит государства, нарушающие стандарты по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма.

Россия стала участницей FATF в 2003 году, но в 2023 году ее членство было приостановлено из-за войны против Украины. С тех пор Киев дважды пытался добиться включения России в черный список FАTF, мотивируя это тем, что РФ представляет собой угрозу для мировой финансовой системы и поддерживает тесные связи с КНДР и Ираном, уже внесенными в список организации. Но оба раза против этого решения выступили несколько влиятельных стран-членов FATF, в частности Индия, Китай, Саудовская Аравия и ЮАР.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com