NYP: Трампу предложили выгнать Мадуро в Катар
- 3.12.2025, 21:39
- 1,042
США серьезно настроены на смену режима в Венесуэле.
Администрация президента США Дональда Трампа усиливает военное и политическое давление на венесуэльский режим, чтобы заставить его к отставке.
Об этом сообщает New York Post.
По данным источников, близких к администрации США, государственный секретарь Марко Рубио предложил рассмотреть возможность переезда 63-летнего Мадуро в Катар.
«Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ любят делать подобные вещи. Это помогает налаживать отношения с США», - сообщает источник.
Эти страны конкурируют друг с другом за безоговорочную благосклонность США.
При этом инсайдеры настаивают, что Мадуро пока не покупает особняки в Дохе, а обсуждение Катара как потенциального убежища является исключительно дипломатическим шагом.
Ранее страна уже помогала заключать мирные соглашения, в частности между Израилем и ХАМАС, и принимала высокопоставленных лидеров в конфликтных регионах.
На прошлой неделе Трамп провел разговор с Мадуро, приказав ему уйти в отставку.
По сообщениям, лидер Венесуэлы предложил передать полномочия своему вице-президенту и получить амнистию для себя и союзников.
Одновременно администрация США признала Мадуро и его союзников членами иностранной террористической организации, что дало возможность оправдать удары по лодкам в Карибском бассейне, подозреваемых в торговле наркотиками.
Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что эти действия были оправданы «самообороной для защиты американцев и жизненно важных интересов Соединенных Штатов».