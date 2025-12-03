закрыть
3 декабря 2025, среда, 22:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NYP: Трампу предложили выгнать Мадуро в Катар

  • 3.12.2025, 21:39
  • 1,042
NYP: Трампу предложили выгнать Мадуро в Катар

США серьезно настроены на смену режима в Венесуэле.

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает военное и политическое давление на венесуэльский режим, чтобы заставить его к отставке.

Об этом сообщает New York Post.

По данным источников, близких к администрации США, государственный секретарь Марко Рубио предложил рассмотреть возможность переезда 63-летнего Мадуро в Катар.

«Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ любят делать подобные вещи. Это помогает налаживать отношения с США», - сообщает источник.

Эти страны конкурируют друг с другом за безоговорочную благосклонность США.

При этом инсайдеры настаивают, что Мадуро пока не покупает особняки в Дохе, а обсуждение Катара как потенциального убежища является исключительно дипломатическим шагом.

Ранее страна уже помогала заключать мирные соглашения, в частности между Израилем и ХАМАС, и принимала высокопоставленных лидеров в конфликтных регионах.

На прошлой неделе Трамп провел разговор с Мадуро, приказав ему уйти в отставку.

По сообщениям, лидер Венесуэлы предложил передать полномочия своему вице-президенту и получить амнистию для себя и союзников.

Одновременно администрация США признала Мадуро и его союзников членами иностранной террористической организации, что дало возможность оправдать удары по лодкам в Карибском бассейне, подозреваемых в торговле наркотиками.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что эти действия были оправданы «самообороной для защиты американцев и жизненно важных интересов Соединенных Штатов».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун