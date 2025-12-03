Украинский журналист встретил дочь Путина в Париже 3.12.2025, 21:47

2,376

Ему удалось с ней поговорить о вторжении РФ в Украину.

3 декабря журналист ТСН Дмитрий Святненко сообщил в Facebook, что их медиа нашло в Париже дочь диктатора России Владимира Путина.

«Все ловили ее, а мы поймали. Дочь Владимира ху_ла-ла-ла-ла [как называют Путина украинские ультрас] спокойно живет в центре Парижа. Защищает столицу Франции от ракет. Защищать от ракет Киев отказалась», – написал Святненко.

В ролике, который он опубликовал, женщину, которая скрывает свое лицо за маской, журналист говорит, что три недели назад ее отец убил его брата.

«Как вам вообще в Европе живется, такой «ненавистной, проклятой Европе»? [...] Скажите хоть что-нибудь. Вы поддерживаете его политику?» – спросил, вероятно, сам Святненко.

В опубликованном в этот же день в YouTube сюжете ТСН говорится о встрече с вероятной внебрачной дочерью Путина Елизаветой Кривоногих.

«Что она дочь Путина, она так не призналась. Однако визуально – это как две капли воды», – отмечается в публикации.

Святненко рассказал, что женщину обнаружили в маленькой галерее в Париже.

Он также указал, что во время общения с «Лизой» у него исчезла связь с микрофоном, работавшим и до общения с ней, и после.

В 2020 году российские СМИ сообщали, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, родившаяся в 2003 году. Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, миноритарный акционер банка «Россия», утверждали авторы расследования.

27 ноября 2024 года «Агентство» писало, что дочь Путина живет в Париже, прячась под фамилиями Руднова и Розова.

