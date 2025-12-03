закрыть
Работники швейной фабрики в Жлобине мерзнут в цехах

1
  • 3.12.2025, 22:03
Cитуацию не могут решить годами.

Работники Жлобинской швейной фабрики жалуются, что в цехах официально дали отопление, но полноценно батареи не включают, «очень холодно, люди работают в куртках и перчатках». «Сильные Новости» попытались прояснить вопрос на предприятии.

«Все немеет от холода, такое чувство, что на улице теплее, чем тут. В договоре прописано, что должны выполняться все условия для комфортного труда, по норме тут должен быть 21 градус, но больше 10 не поднимается — и то к обеду, когда люди надышат», — говорят сотрудники предприятия.

Что говорит закон?

В соответствии с санитарными нормами в холодный сезон температура не должна опускаться:

в механических цехах — ниже +17 градусов;

в офисах — ниже +20 градусов.

Работники постоянно жалуются на холод руководству, но в ответ слышат, что «нет денег». И такая ситуация длится не один год. В 2023-м жлобинчане открыто заявляли о проблеме в городском сообществе «Диалог с властью», созданном при поддержке местного райисполкома и просуществовавшем год.

«На швейной фабрике температура в цехах 11 градусов и даже бывает 7, когда большие морозы. Как рабочим работать в таких условиях? Нужно разобраться с этой ситуацией и создать нормальные условия труда», — писали тогда жлобинчане.

Они также пытались привлечь внимание к проблеме через местные СМИ, однако, как утверждают, это обычно дает «эффект на пару часов, пока их проверяют». Утверждается, что после очередной шумихи в новостях и вовсе приказали убрать большие градусники в цехах — чтобы никто не снимал видео.

«Сильные Новости» обратились за пояснением на фабрику — в течение дня пытались дозвониться до директора Татьяны Осиповой, однако трубку в приемной так и не подняли. При этом удалось поговорить со специалистами коммерческого отдела и кадров, но они не стали комментировать ситуацию.

