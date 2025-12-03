Минский завод выпустил майонез с трюфелем
Новинка поступит в торговые сети уже совсем скоро.
Производство майонеза с новым вкусом от Минского маргаринового завода сообщил Белгоспищепром.
Продукт будет выпускаться под брендом «Залатая кропля», а производитель обещает в нем «благородные нотки трюфеля».
Утверждается, что этот майонез стал первым в Беларуси, в который добавили трюфель. В результате «получился уникальный соус, который превратит даже самый простой ужин в ресторанное блюдо — от горячей запеченной картошки и стейка до изысканных канапе».
Обещают, что новинка поступит в торговые сети уже совсем скоро. Сколько она будет стоить, пока не сообщается.