Минский завод выпустил майонез с трюфелем 3.12.2025, 22:42

Новинка поступит в торговые сети уже совсем скоро.

Производство майонеза с новым вкусом от Минского маргаринового завода сообщил Белгоспищепром.

Продукт будет выпускаться под брендом «Залатая кропля», а производитель обещает в нем «благородные нотки трюфеля».

Утверждается, что этот майонез стал первым в Беларуси, в который добавили трюфель. В результате «получился уникальный соус, который превратит даже самый простой ужин в ресторанное блюдо — от горячей запеченной картошки и стейка до изысканных канапе».

Обещают, что новинка поступит в торговые сети уже совсем скоро. Сколько она будет стоить, пока не сообщается.

